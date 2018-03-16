Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: не сотвори себе кумира

В эфире «Эха Москвы в Благовещенске» в полдень выйдет программа «Кабинет психолога». Тема выпуска: «Не сотвори себе кумира». Гость в студии: врач-психиатр, психотерапевт, психолог Максим Чекмарев. Ведущий: Алексей Воскобойников.

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Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Трансляция прямого эфира с гостем в Инстаграм пройдет с 12:05 до 12:30. Аккаунт: @echo101_5. Слушатели также могут предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.