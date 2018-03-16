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Глава Белогорска подарил многодетной семье корову

Глава Белогорска подарил многодетной семье корову

Многодетной семье Антиповых из Белогорска подарили корову. С просьбой помочь в приобретении животного мама пятерых детей обратилась к Станиславу Мелюкову 12 февраля. Спустя месяц белогорской семье подарок вручили.

«В обращении Марина Антипова рассказала, что семья ведет подсобное хозяйство, – пояснила замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Летом прошлого года у них случилось несчастье: единственную дойную корову сбило автотранспортное средство. Приобрести новую за свои средства семье проблематично, так как мама – домохозяйка, занимается уходом за детьми, а муж – инвалид. Доход в семье небольшой. Поэтому она решила попросить помощи у городской администрации. Станислав Юрьевич принял решение оказать помощь семье. И, как видите, прошел месяц, и корова оказалась на подворье этой семьи».

По словам Марины Антиповой, она долго не решалась написать обращение главе Белогорска. Решение принимали на семейном совете.

«Посовещавшись с детьми, 12 февраля этого года с утра я поехала в администрацию и написала обращение, – рассказывает она. – Мне сказали ответ ждать в течение месяца. Я считала дни, думала, что, наверное, ответ не получу. Но когда позвонили и сообщили, что нам дарят корову, очень обрадовалась. Огромное спасибо главе Белогорска от меня и моих детей!».

Корову назвали Ночка. Встречали подарок практически всей семьей. В хозяйстве Антиповых есть поросята, овечка и 9 голов крупного рогатого скота породы герефорд. Ночка в поголовье десятая. Кроме того, двор охраняют 8 собак, а в доме живут 7 кошек. Ухаживают за животными все вместе. Подарок пришелся очень кстати – скоро в семье ждут пополнение.

Ранее белогорцы уже получали необычные подарки от главы. Среди них – пара породистых щенков. Собаку Дарки, к примеру, он приобрел для белогорского отдела наркоконтроля в 2013 году.

В канун 2014 года многодетной семье Потаповых из Белогорска подарили корову Маню, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 186

#Белогорск

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    коровка плоховато смотрится-наверно скоро сдохнет

  • Кукумбер

    Кукумбер
    38 минут назад

    У них и так полно, десятую подарили. Не жирно?

  • Riddick

    Riddick
    22 минуты назад

    Дойная теперь есть. Ее сбила машина.

    Жирно - не жирно судит каждый. Пять детей, шестого ждут. Семья благополучная.

    Надо было не помогать?

  • Клава

    Клава
    17 минут назад

    Братеев

    коровка плоховато смотрится-наверно скоро сдохнет



    ...давно с Трушем общались?...покусал что ли? Красивая коровка)) что за мужики пошли???

  • Братеев

    Братеев
    13 минут назад

    клава-ну сама посмотри одни кости виднеются

  • 123.rewq

    123.rewq
    13 минут назад

    Братеев

    коровка плоховато смотрится-наверно скоро сдохнет



    Пургу не гони. Вполне себе коровка, красавица

    хорошая помощь семье. Молодца Милюков.

  • oenesterov

    oenesterov
    11 минут назад

    что-то каменты про Белогорск без участия Труша как-то пресно читать, нет огонька и задора...

  • Братеев

    Братеев
    9 минут назад

    а чек на покупку сохранился?а то как же отчёт то держать?

  • ну вот

    ну вот
    7 минут назад

    симпатяжка

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