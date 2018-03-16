Глава Белогорска подарил многодетной семье корову

Многодетной семье Антиповых из Белогорска подарили корову. С просьбой помочь в приобретении животного мама пятерых детей обратилась к Станиславу Мелюкову 12 февраля. Спустя месяц белогорской семье подарок вручили.

«В обращении Марина Антипова рассказала, что семья ведет подсобное хозяйство, – пояснила замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Летом прошлого года у них случилось несчастье: единственную дойную корову сбило автотранспортное средство. Приобрести новую за свои средства семье проблематично, так как мама – домохозяйка, занимается уходом за детьми, а муж – инвалид. Доход в семье небольшой. Поэтому она решила попросить помощи у городской администрации. Станислав Юрьевич принял решение оказать помощь семье. И, как видите, прошел месяц, и корова оказалась на подворье этой семьи».

По словам Марины Антиповой, она долго не решалась написать обращение главе Белогорска. Решение принимали на семейном совете.

«Посовещавшись с детьми, 12 февраля этого года с утра я поехала в администрацию и написала обращение, – рассказывает она. – Мне сказали ответ ждать в течение месяца. Я считала дни, думала, что, наверное, ответ не получу. Но когда позвонили и сообщили, что нам дарят корову, очень обрадовалась. Огромное спасибо главе Белогорска от меня и моих детей!».

Корову назвали Ночка. Встречали подарок практически всей семьей. В хозяйстве Антиповых есть поросята, овечка и 9 голов крупного рогатого скота породы герефорд. Ночка в поголовье десятая. Кроме того, двор охраняют 8 собак, а в доме живут 7 кошек. Ухаживают за животными все вместе. Подарок пришелся очень кстати – скоро в семье ждут пополнение.

Ранее белогорцы уже получали необычные подарки от главы. Среди них – пара породистых щенков. Собаку Дарки, к примеру, он приобрел для белогорского отдела наркоконтроля в 2013 году.

В канун 2014 года многодетной семье Потаповых из Белогорска подарили корову Маню, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.