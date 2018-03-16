Экс-чиновник Приамурья Вера Щербина предложила отбирать надбавку к пенсии у сахалинцев

Фото: Ruspekh.ru

Бывший первый вице-премьера правительства Приамурья Вера Щербина, занимающая сейчас должность председателя правительства Сахалинской области, заявила о необходимости отбирать районные надбавки к пенсии у местных жителей, уезжающих на юг. Сахалинцы требуют увольнения чиновницы.

Выступая на коллегии министерства социальной защиты населения, Вера Щербина заявила, что оставлять сахалинские пенсии у тех, кто уезжает с островов в южные и западные регионы РФ, несправедливо. Заявление чиновницы вызвало шквал возмущения у жителей островного региона, причем не только у пенсионеров, пишет ИА REGNUM.

«Если человек уезжает за пределы региона, он должен по-честному менять прописку и получать пенсию по новому месту жительства. Освободившиеся средства можно перенаправить в адрес тех, кто остаётся жить на островах и нуждается в поддержке государства», – заявила Вера Щербина.

Только в 2017 году Сахалинскую область покинули 1 300 пенсионеров. В 2016-м таких оказалось 1 620 человек. По данным на октябрь 2017 года, на Сахалине был зарегистрирован 164 671 пенсионер. Из них подавляющее большинство – пенсионеры по старости со средней пенсией 18 600 рублей. Как отмечают местные СМИ, таких средств недостаточно для проживания на Сахалине из-за высоких цен на услуги ЖКХ, продовольствие, лекарства и прочее.

В социальных сетях сахалинцы после заявления председателя правительства начали сразу оставлять сотни возмущенных комментариев. Интернет-СМИ запустили на своих сайтах опросы, итоги которых говорили о том, что почти все местные жители против таких новшеств.

В ситуацию вынужден был экстренно вмешаться губернатор Сахалина, бывший глава Приамурья, Олег Кожемяко, назвавший заявление председателя правительства недопустимым.

«Считаю подобные заявления недопустимыми. Назначения и выплаты пенсий – это федеральные полномочия, к которым региональные власти не имеют никакого отношения. Соответственно, и высказывание своего мнения по данной теме считаю лишним. Мною чиновникам высказано предостережение о недопустимости подобных заявлений в будущем. Финансисты всегда стараются на чем-то сэкономить, что-то ограничить или что-то перераспределить. Но, к счастью, вопросы социального характера решают не финансисты. Для этого есть специальные министерства, для этого есть губернатор. Социальная политика в Сахалинской области – одна из лучших в стране и самая лучшая на Дальнем Востоке. И мы будем работать над тем, чтобы так было и дальше», – прокомментировал Олег Кожемяко заявление своей подчиненной.

Заявление главы региона сахалинцы восприняли благожелательно. Однако продолжают требовать увольнения Веры Щербины.