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Экс-чиновник Приамурья Вера Щербина предложила отбирать надбавку к пенсии у сахалинцев

Экс-чиновник Приамурья Вера Щербина предложила отбирать надбавку к пенсии у сахалинцев
Фото: Ruspekh.ru

Бывший первый вице-премьера правительства Приамурья Вера Щербина, занимающая сейчас должность председателя правительства Сахалинской области, заявила о необходимости отбирать районные надбавки к пенсии у местных жителей, уезжающих на юг. Сахалинцы требуют увольнения чиновницы.

Выступая на коллегии министерства социальной защиты населения, Вера Щербина заявила, что оставлять сахалинские пенсии у тех, кто уезжает с островов в южные и западные регионы РФ, несправедливо. Заявление чиновницы вызвало шквал возмущения у жителей островного региона, причем не только у пенсионеров, пишет ИА REGNUM.

«Если человек уезжает за пределы региона, он должен по-честному менять прописку и получать пенсию по новому месту жительства. Освободившиеся средства можно перенаправить в адрес тех, кто остаётся жить на островах и нуждается в поддержке государства», – заявила Вера Щербина.

Только в 2017 году Сахалинскую область покинули 1 300 пенсионеров. В 2016-м таких оказалось 1 620 человек. По данным на октябрь 2017 года, на Сахалине был зарегистрирован 164 671 пенсионер. Из них подавляющее большинство – пенсионеры по старости со средней пенсией 18 600 рублей. Как отмечают местные СМИ, таких средств недостаточно для проживания на Сахалине из-за высоких цен на услуги ЖКХ, продовольствие, лекарства и прочее.

В социальных сетях сахалинцы после заявления председателя правительства начали сразу оставлять сотни возмущенных комментариев. Интернет-СМИ запустили на своих сайтах опросы, итоги которых говорили о том, что почти все местные жители против таких новшеств.

В ситуацию вынужден был экстренно вмешаться губернатор Сахалина, бывший глава Приамурья, Олег Кожемяко, назвавший заявление председателя правительства недопустимым.

«Считаю подобные заявления недопустимыми. Назначения и выплаты пенсий – это федеральные полномочия, к которым региональные власти не имеют никакого отношения. Соответственно, и высказывание своего мнения по данной теме считаю лишним. Мною чиновникам высказано предостережение о недопустимости подобных заявлений в будущем. Финансисты всегда стараются на чем-то сэкономить, что-то ограничить или что-то перераспределить. Но, к счастью, вопросы социального характера решают не финансисты. Для этого есть специальные министерства, для этого есть губернатор. Социальная политика в Сахалинской области – одна из лучших в стране и самая лучшая на Дальнем Востоке. И мы будем работать над тем, чтобы так было и дальше», – прокомментировал Олег Кожемяко заявление своей подчиненной.

Заявление главы региона сахалинцы восприняли благожелательно. Однако продолжают требовать увольнения Веры Щербины.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Щербина оптимизатор хренов-копейки решила на стариках сэкономить

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Да за такие некомпетентные высказывания---однозначно уволить,без обсуждений!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Судя по тексту новости, как мне кажется, она имела в виду тех пенсионеров, которые не заработали так называемую "северную" пенсию, но уезжают на юга не меняя прописку и продолжают получать "сахалинскую" пенсию где-нибудь в Краснодаре.

    Ибо, если они выпишутся с Сахалина, то и платить пенсию им будут по размерам региона, в котором они пропишутся.

    Такая работа идёт во всех регионах, где есть выплаты "северной" пенсии.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Oldlord

    Судя по тексту новости, как мне кажется, она имела в виду тех пенсионеров, которые не заработали так называемую "северную" пенсию, но уезжают на юга не меняя прописку и продолжают получать "сахалинскую" пенсию где-нибудь в Краснодаре.

    Ибо, если они выпишутся с Сахалина, то и платить пенсию им будут по размерам региона, в котором они пропишутся.

    Такая работа идёт во всех регионах, где есть выплаты "северной" пенсии.



    нифига так ты разбираешься оказывается не только в ....

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    да у неё часы больше стоят чем все эти надбавки

  • ну вот

    ну вот
    54 минуты назад

    http://www.youtube.com/watch?v=HY2Rp0O47UY&feature=player_embedded

    непотопляемая, ну

  • physic1

    physic1
    53 минуты назад

    Эта тварь тут все у всех отбирала. Себя любимую только не забывала.

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    37 минут назад

    Интересно, какую пенсию и надбавки она себе выбьет?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    33 минуты назад

    Нытики читать внимательно не умеют, могут только ныть. Пассивно-агрессивное большинство...

  • Это да 64

    Это да 64
    14 минут назад

    Если Кожимяко извенился , значить напортачила языком и головой.Читай внимательно КУКУМБЕРА.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 минуты назад

    Да ладно вам, это она как обычно после ночника с бодуняги брякнула ерунду на людях, сейчас отошла уже, осознала. Никогда народ не забудет ваш с Антошкой вояж по ночному Благовещенску.

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