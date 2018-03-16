В Амурской области светит солнце: прогноз погоды на 16 марта

Фото: reactor.cc

16 марта в Амурской области солнечно, осадков не будет. Ветер дует с юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит -4...+1 градус, местами на севере – около минус 10 градусов.

В Благовещенске день будет ясным. Ветер дует с юго-запада, его скорость составляет 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут -1...+1 градус, сообщает Амурский гидрометцентр. На дорогах области и Благовещенска сохраняется снежный накат, гололедица.

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Нина Гвоздкова