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сегодня, 09:33 0

В Амурской области светит солнце: прогноз погоды на 16 марта

В Амурской области светит солнце: прогноз погоды на 16 марта
Фото: reactor.cc

16 марта в Амурской области солнечно, осадков не будет. Ветер дует с юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит -4...+1 градус, местами на севере – около минус 10 градусов.

В Благовещенске день будет ясным. Ветер дует с юго-запада, его скорость составляет 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут -1...+1 градус, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах области и Благовещенска сохраняется снежный накат, гололедица.

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#погода

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