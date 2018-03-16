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сегодня, 09:28 1

Амурские пловцы завоевали медали на чемпионате и первенстве ДФО

Амурские пловцы завоевали медали на чемпионате и первенстве ДФО
Фото: admblag.ru

Благовещенские спортсмены принимают участие в чемпионате и первенстве Дальнего Востока по плаванию. Соревнования проходят во Владивостоке. 14 марта амурчанам удалось завоевать три медали.

Благовещенск на состязаниях представляет сборная команда детско-юношеской спортивной школы № 1. Виктория Малахова заняла 2 место чемпионата на дистанции 100 метров на спине. Арина Файрузова стала бронзовым призером первенства на дистанции 100 метров брассом. Также бронзу взял Андрей Колесников на стометровке вольным стилем, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#Дальний Восток #спорт

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