Световозвращающие элементы становятся необходимым атрибутом: обзор прессы

Фото: vologda-poisk.ru

О чем рассказал в интервью главный гаишник страны; почему запретили выбрасывать окурки из окон; на какой машине лихачил в юности президент. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

«Российская газета» напоминает, что в воскресенье, 18 марта, вступает в силу пункт ПДД, согласно которому, водителям перед выходом из машины в темное время суток необходимо надеть световозвращающий жилет.

Правда, газета тут же отмечает, что если пешехода можно привлечь к ответственности за отсутствие у него световозвращающих элементов в темное время суток и оштрафовать его на 500 рублей, то в отношении водителей такой ответственности пока не установлено. Максимум, что может сделать инспектор, увидев такого водителя на дороге, это пожурить его, напомнить о его же собственной безопасности.

Также в номере

И еще на автотему. Как рассказала главная газета страны, в преддверии весеннего потепления и грядущей палоопасности премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил поправки в правила противопожарного режима, согласно которым, россиянам запретили выбрасывать окурки из автомобилей. Они предусматривают штрафы за горящие спички и сигареты, брошенные из окон машин и поездов. Как будут наказывать за нарушение, а главное, как их будут фиксировать, ничего не сказано.

Вам статья

Надо же, на автотему в «Комсомольской правде» сегодня целый разворот. Здесь публикуется интервью с главным гаишником страны Михаилом Черниковым. Он, в частности, отметил, что принято решение о сокращении 10 тысяч сотрудников ГИБДД. (Подчеркну, речь обо всей России, а не об Амурской области). А к 2040 году их вообще останется минимум, поскольку половина всего транспорта перейдет на беспилотный режим. Еще там о новых разметках и о правах, которых вас лишат, но вряд ли это интересно, учитывая, что у нас их и так не очень-то.

Напишут же такое

Автодорожную тему подхватывают «Известия», рассказав о том, что Владимир Путин признался, как в юности лихо ездил по дорогам на «Запорожце». Автомобиль выиграла в лотерею мать будущего президента страны, своих-то денег на такую покупку не было. Да и откуда им было взяться? После недолгих раздумий мама решила не избавляться от выигрыша, а оставить его для сына.

Глава государства подчеркнул, что сейчас очень сожалеет о подобном поведении. И сейчас, если у него возникает желание полихачить, он старается его подавить.

На посошок

В завершение – «Российская газета-Неделя». Здесь про дороги и автомобили не пишут – и без того ясно, за кого проголосуют. Тут просто и доходчиво рассказали о «Тупике марксизма», о том, что коммунисты обманули рабочих, пообещав им фабрики и заводы, а на самом деле… Как ни странно, ничего не сказано про землю крестьянам и мир народам, но уже, наверное, и не напишут – смысл рассуждать об этом на следующей неделе?!