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сегодня, 09:12 4

Главу амурского крестьянско-фермерского хозяйства оштрафовали за торговлю спиртом

Главу амурского крестьянско-фермерского хозяйства оштрафовали за торговлю спиртом
Фото: zhizninauka.info

В Амурской области глава крестьянско-фермерского хозяйства была привлечена к административной ответственности в виде штрафа. Причиной стало то, что женщина занималась незаконной продажей этилового спирта.

Как установили правоохранители, глава КФХ организовала в Благовещенске розничную продажу пищевого этилового спирта. Торговая точка находилась рядом с таможней, в пункте приема металлолома. Таким образом, она нарушила федеральное законодательство.

Транспортные полицейские изъяли у женщины четыре пятилитровых канистры со спиртом.

Арбитражный суд Амурской области привлек главу КФХ к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Изъятый спирт постановили конфисковать, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#закон #происшествия #суды #торговля

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А продегустировать его?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    крестьянка-отравительница

  • Яровеныч

    Яровеныч
    1 час назад

    Мож это она себе...

  • ну вот

    ну вот
    57 минут назад

    чего себе?

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