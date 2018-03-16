Главу амурского крестьянско-фермерского хозяйства оштрафовали за торговлю спиртом
В Амурской области глава крестьянско-фермерского хозяйства была привлечена к административной ответственности в виде штрафа. Причиной стало то, что женщина занималась незаконной продажей этилового спирта.
Как установили правоохранители, глава КФХ организовала в Благовещенске розничную продажу пищевого этилового спирта. Торговая точка находилась рядом с таможней, в пункте приема металлолома. Таким образом, она нарушила федеральное законодательство.
Транспортные полицейские изъяли у женщины четыре пятилитровых канистры со спиртом.
Арбитражный суд Амурской области привлек главу КФХ к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Изъятый спирт постановили конфисковать, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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