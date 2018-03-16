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В Приамурье прилетел замминистра образования РФ Павел Зенькович

В Приамурье прилетел замминистра образования РФ Павел Зенькович
Фото: ТАСС

16 марта в Благовещенск с рабочим визитом прибыл заместитель министра образования и науки России Павел Зенькович. Это уже седьмой визит чиновника в регион. Предполагается, что поездка в столицу Приамурья продлится один день.

В областном центре Павел Зенькович посетит ряд образовательных организаций и оценит систему образования области. В первую очередь Павел Станиславович поедет в благовещенский детский сад № 3, где реализуется федеральная программа «Доступная среда». Далее по плану – Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства. Замминистра ознакомится с работой регионального центра подготовки кадров по стандартам WorldSkills.

Следующая организация – школа №16, здесь объектом внимания станет центр технического творчества «От моделей технических к ракетам космическим». Завершится экскурсия по объектам образования визитом в Амурский госуниверситет, где расскажут о подготовке кадров для экономики области, сообщает министерство образования области.

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#визиты #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    щас Плутенко лысинку надраит

  • physic1

    physic1
    52 минуты назад

    А чего в деревеньку, в глубинку заехать? Слабо?

  • 123.rewq

    123.rewq
    50 минут назад

    physic1

    А чего в деревеньку, в глубинку заехать? Слабо?



    А он знает, что такое "глубинка и деревенька" ?

  • 123.rewq

    123.rewq
    47 минут назад

    Братеев

    щас Плутенко лысинку надраит



    ... спинку потрут друг дружке в сауне, коньячку покушают - обычная рабочая программа

  • Кукумбер

    Кукумбер
    41 минута назад

    Нытикам лишь бы черкануть. А предложить и/или сделать - не судьба. Терпилы не имеют ни мнения, ни инициативы, ни способностей

  • Братеев

    Братеев
    17 минут назад

    кукумбер явно работник администрации

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