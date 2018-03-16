В Приамурье прилетел замминистра образования РФ Павел Зенькович

Фото: ТАСС

16 марта в Благовещенск с рабочим визитом прибыл заместитель министра образования и науки России Павел Зенькович. Это уже седьмой визит чиновника в регион. Предполагается, что поездка в столицу Приамурья продлится один день.

В областном центре Павел Зенькович посетит ряд образовательных организаций и оценит систему образования области. В первую очередь Павел Станиславович поедет в благовещенский детский сад № 3, где реализуется федеральная программа «Доступная среда». Далее по плану – Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства. Замминистра ознакомится с работой регионального центра подготовки кадров по стандартам WorldSkills.

Следующая организация – школа №16, здесь объектом внимания станет центр технического творчества «От моделей технических к ракетам космическим». Завершится экскурсия по объектам образования визитом в Амурский госуниверситет, где расскажут о подготовке кадров для экономики области, сообщает министерство образования области.