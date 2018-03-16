Дмитрий Медведев: штрафы за авиадебоширство вырастут в разы

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Правительство РФ планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта, заявил премьер-министр Медведев. Речь идет о штрафе от 30 до 50 тысяч либо об аресте на срок до 15 суток. При этом штрафы за авиадебоширство вырастут в разы.

«К сожалению, такие ситуации, несмотря на то, что это источник повышенной опасности, причем исключительно сложный, … не редкость», – добавил Медведев. В настоящее время правительство изучает проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, усиливающий ответственность за преступления на авиатранспорте.

Ранее с инициативой ужесточить наказание за противоправные действия на борту выступил Минюст, пишет РИА Новости.

«В 2013 году произошло 17 авиационных происшествий с воздушными судами авиации общего назначения, в 2014, 2015 и 2016 годах – 23, 29 и 36 соответственно. Согласно данным статистической отчетности органов прокуратуры, если в 2013-м транспортными прокурорами выявлено 7,2 тысячи нарушений законов о безопасности на воздушном транспорте, то в 2016 году – более восьми тысяч», – приводит статистику Генпрокуратура.

Новые меры призваны предотвратить хулиганские действия, которые угрожают безопасности эксплуатации транспортных средств и создают повышенную потенциальную и реальную опасность «для жизненно важных интересов личности, общества и государства», сказано в законопроекте.

В ноябре Совет Федерации одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке. Включение пассажира в черный список будет осуществляться на основании вступившего в силу административного наказания за совершение на борту правонарушения.

При этом отказать в перевозке нельзя, если единственным способом транспортного сообщения является перелет: при возвращении в Россию, административном выдворении за пределы страны, направлении к месту лечения или обратно, сопровождении пассажира-инвалида к месту лечения или обратно, а также если пассажир направляется на похороны члена семьи или обратно.

Кроме того, закон обязывает перевозчика в письменной форме уведомлять пассажира о внесении в черный список.