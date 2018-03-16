Серийное производство боевых роботов начнется в России в 2018 году
В России начнется серийное производство боевых роботов. Произойдет это уже в 2018 году, пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.
«Мы начали создавать боевых роботов, завершаются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем их серийное производство», – рассказал Шойгу на форуме «Россия – страна возможностей». Министр добавил, что беспилотные машины для площадного разминирования уже выпускаются.
Как пишет «Российская газета», для армии России разработаны более десятка боевых наземных роботов различных классов: от миниатюрного гусеничного шасси «Платформа-М», способного нести пулемет или автоматический гранатомет, до тяжелых машин «Вихрь» и «Уран-9», вооруженных пушками и набором противотанковых управляемых ракет.
Армия активно использует саперные и разведывательные роботы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера». Серийно выпускаются воздушные дроны «Элерон», «Орион», «Застава» и «Форпост». КБ Сухого и «МиГ» готовят ударные беспилотники тяжелого класса.
«Несколько лет назад в армии было всего 160 беспилотных летательных аппаратов. На сегодняшний день их уже почти 1,8 тысячи», – отметил министр.
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