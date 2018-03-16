Ролик в мессенджерах рассказывает амурчанам, как хорошо они стали жить

По мессенджерам амурчан рассылают ролик, рассказывающий, насколько улучшилась жизнь в области за последние 17 лет. В частности, увеличились пенсии и зарплаты. Экономисты говорят, что реальную картину жизни эти данные отражают не совсем.

По информации, приведенной в ролике, валовый региональный продукт с 2000-х годов вырос с 26 315,2 миллиона рублей до 313 296,8 миллиона, а значит, почти в 12 раз. Среднемесячная зарплата по сравнению с нулевыми стала больше в 16,7 раза: с 2 232,2 рубля до 37 447,1 рубля. Ощутимо больше стали получать пенсионеры: за 17 лет среднемесячная выплата выросла с 817 рублей до 13 132,38 рубля.

Судя по ролику, показатель рождаемости в Приамурье с 2000-х пошел в рост, а показатель смертности – на убыль. При этом жить амурчане стали дольше на 6 лет. К 2016 году протяженность дорог в Амурской области приблизилась к отметке 17 396,9 километра. И это почти на 3,5 тысячи километров больше, чем в 2006 году – 13 858 километров. При этом ездить по дорогам стало больше машин. Если в 2000-м в области их было 136 280 штук, то к 2017 – уже 305 043 штуки, то есть автомобиль есть у каждого второго амурчанина.

В конце ролика идет слоган: «Дальний Восток – стабильное развитие». В пресс-службе правительства Амурской области сообщили, что данные, указанные в ролике, верны и динамика реальна.

Прокомментировать само видео и данные, приведенные в нем, корреспондент Амур.инфо попросил врио председателя амурского научного центра ДВО РАН Андрея Конюшка.

«Это предвыборный ролик, который должен продемонстрировать, что ситуация постоянно меняется к лучшему. Да, подчеркивается в ролике: не стало очень хорошо, но мы видим постоянное изменение к лучшему. Поэтому, мол, зачем менять хорошее на непонятное лучшее. Ролик нормальный, приведенная в нем статистика правильная. Я это знаю, потому что работаю со статистикой постоянно. Единственное, что для выводов о стабильном развитии он не очень применим, потому что нужно сравнивать с показателями других регионов нашей страны и даже Дальнего Востока. Здесь, к сожалению, мы как были на предпоследнем месте перед ЕАО, так к остались.

В принципе, изменения показателей идут везде. И мы здесь не оригинальны, это развитие, да. Но привело ли оно нас к счастливой жизни – здесь, наверное, можно поспорить. Потому что смертность от ДТП, от раковых и сердечно-сосудистых заболеваний очень высокая. 20 миллионов живут за порогом бедности в стране, это касается и нас. Да, это хорошо, что мы не ухудшаем свои показатели. Но малый бизнес у нас по-прежнему не процветает, а борется с проблемами. И то, что у нас растут кредиты в микрофинансовых организациях, тоже говорит о том, что людям не хватает денег, а хочется жить лучше.

Если у нас до финансового кризиса при старом курсе доллара ВВП на душу населения был 9 600 долларов, то сегодня это примерно 4 800 долларов. То есть наша покупательская способность зарубежных товаров снизилась, и, если мы раньше ездили инвесторами в Китай и могли там отдыхать, то теперь китайцы к нам ездят, а мы этого не можем себе позволить. В дополнение к тому ролику хотелось бы сказать, что нужно расширять перечень показателей, по которым мы видим устойчивую тенденцию к росту. Потому что по многим показателям мы еще, к сожалению, отстаем даже от соседних регионов», – оценил ситуацию специалист.