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Ролик в мессенджерах рассказывает амурчанам, как хорошо они стали жить

Ролик в мессенджерах рассказывает амурчанам, как хорошо они стали жить

По мессенджерам амурчан рассылают ролик, рассказывающий, насколько улучшилась жизнь в области за последние 17 лет. В частности, увеличились пенсии и зарплаты. Экономисты говорят, что реальную картину жизни эти данные отражают не совсем.

По информации, приведенной в ролике, валовый региональный продукт с 2000-х годов вырос с 26 315,2 миллиона рублей до 313 296,8 миллиона, а значит, почти в 12 раз. Среднемесячная зарплата по сравнению с нулевыми стала больше в 16,7 раза: с 2 232,2 рубля до 37 447,1 рубля. Ощутимо больше стали получать пенсионеры: за 17 лет среднемесячная выплата выросла с 817 рублей до 13 132,38 рубля.

Судя по ролику, показатель рождаемости в Приамурье с 2000-х пошел в рост, а показатель смертности – на убыль. При этом жить амурчане стали дольше на 6 лет. К 2016 году протяженность дорог в Амурской области приблизилась к отметке 17 396,9 километра. И это почти на 3,5 тысячи километров больше, чем в 2006 году – 13 858 километров. При этом ездить по дорогам стало больше машин. Если в 2000-м в области их было 136 280 штук, то к 2017 – уже 305 043 штуки, то есть автомобиль есть у каждого второго амурчанина.

В конце ролика идет слоган: «Дальний Восток – стабильное развитие». В пресс-службе правительства Амурской области сообщили, что данные, указанные в ролике, верны и динамика реальна.

Прокомментировать само видео и данные, приведенные в нем, корреспондент Амур.инфо попросил врио председателя амурского научного центра ДВО РАН Андрея Конюшка.

«Это предвыборный ролик, который должен продемонстрировать, что ситуация постоянно меняется к лучшему. Да, подчеркивается в ролике: не стало очень хорошо, но мы видим постоянное изменение к лучшему. Поэтому, мол, зачем менять хорошее на непонятное лучшее. Ролик нормальный, приведенная в нем статистика правильная. Я это знаю, потому что работаю со статистикой постоянно. Единственное, что для выводов о стабильном развитии он не очень применим, потому что нужно сравнивать с показателями других регионов нашей страны и даже Дальнего Востока. Здесь, к сожалению, мы как были на предпоследнем месте перед ЕАО, так к остались.

В принципе, изменения показателей идут везде. И мы здесь не оригинальны, это развитие, да. Но привело ли оно нас к счастливой жизни – здесь, наверное, можно поспорить. Потому что смертность от ДТП, от раковых и сердечно-сосудистых заболеваний очень высокая. 20 миллионов живут за порогом бедности в стране, это касается и нас. Да, это хорошо, что мы не ухудшаем свои показатели. Но малый бизнес у нас по-прежнему не процветает, а борется с проблемами. И то, что у нас растут кредиты в микрофинансовых организациях, тоже говорит о том, что людям не хватает денег, а хочется жить лучше.

Если у нас до финансового кризиса при старом курсе доллара ВВП на душу населения был 9 600 долларов, то сегодня это примерно 4 800 долларов. То есть наша покупательская способность зарубежных товаров снизилась, и, если мы раньше ездили инвесторами в Китай и могли там отдыхать, то теперь китайцы к нам ездят, а мы этого не можем себе позволить. В дополнение к тому ролику хотелось бы сказать, что нужно расширять перечень показателей, по которым мы видим устойчивую тенденцию к росту. Потому что по многим показателям мы еще, к сожалению, отстаем даже от соседних регионов», – оценил ситуацию специалист.

Просмотров всего: 699

#жизнь

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    а мы и не заметили-спасибо вам за работу

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Пенсию малообеспеченным пенсионерам заморозили на уровне 2016 года,денег нет на повышение,так решили депутаты заксобрания Амурской области,большинством- фракция Единая Россия,хотя цены за эти годы значительно возросли на всё,но это никого не волнует.

  • Ардекс

    Ардекс
    1 час назад

    А как же сокращение, проживающих в области, за последние 20 лет с 1млн 150тыс. до 790тыс? Тоже между прочим статистика.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Ардекс

    А как же сокращение, проживающих в области, за последние 20 лет с 1млн 150тыс. до 790тыс? Тоже между прочим статистика.



    ну так эти амурчане стали еще лучше жить, чем те кто остался :)



  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    oenesterov

    Ардекс

    А как же сокращение, проживающих в области, за последние 20 лет с 1млн 150тыс. до 790тыс? Тоже между прочим статистика.



    ну так эти амурчане стали еще лучше жить, чем те кто остался :)



    А где твой ролик ? Или твои ролики за шарики закатились

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    oenesterov

    Ардекс

    А как же сокращение, проживающих в области, за последние 20 лет с 1млн 150тыс. до 790тыс? Тоже между прочим статистика.



    ну так эти амурчане стали еще лучше жить, чем те кто остался :)



    Ты б на 17-й км прокатился и посмотрел, как растёт кладбище...



  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Oldlord

    oenesterov

    Ардекс

    А как же сокращение, проживающих в области, за последние 20 лет с 1млн 150тыс. до 790тыс? Тоже между прочим статистика.



    ну так эти амурчане стали еще лучше жить, чем те кто остался :)



    Ты б на 17-й км прокатился и посмотрел, как растёт кладбище...



    интересно, а где в мире кладбища уменьшаются?



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    oenesterov

    Oldlord

    oenesterov

    Ардекс

    А как же сокращение, проживающих в области, за последние 20 лет с 1млн 150тыс. до 790тыс? Тоже между прочим статистика.



    ну так эти амурчане стали еще лучше жить, чем те кто остался :)



    Ты б на 17-й км прокатился и посмотрел, как растёт кладбище...



    интересно, а где в мире кладбища уменьшаются?



    Интересно, а где в мире кладбища растут с такой скоростью?



  • Яровеныч

    Яровеныч
    1 час назад

    Уже не знают как на выборы затащить.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Яровеныч

    Уже не знают как на выборы затащить.



    да нафиг вы там нужны? не хотелось бы там ваши кислые морды видеть. люди придут проголосуют, не переживайте



  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Oldlord

    oenesterov

    Oldlord

    oenesterov

    Ардекс

    А как же сокращение, проживающих в области, за последние 20 лет с 1млн 150тыс. до 790тыс? Тоже между прочим статистика.



    ну так эти амурчане стали еще лучше жить, чем те кто остался :)



    Ты б на 17-й км прокатился и посмотрел, как растёт кладбище...



    интересно, а где в мире кладбища уменьшаются?



    Интересно, а где в мире кладбища растут с такой скоростью?



    с какой такой?



  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Ролик не видел! Но судя по описанию, он рассчитан на "слепых" и "глухих". На тех кто всё ещё верит нынешней власти

  • 123.rewq

    123.rewq
    52 минуты назад

    vitl33

    Ролик не видел! Но судя по описанию, он рассчитан на "слепых" и "глухих". На тех кто всё ещё верит нынешней власти



    так его же огнестович лепил, такой же слепой и глухой ))))

  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад

    oenesterov



    Уже не знают как на выборы затащить.



    да нафиг вы там нужны?



    Вот теперь я тебе верю!



  • Кукумбер

    Кукумбер
    33 минуты назад

    Каких мессенджерах? Мы хуже жить стели, денег хватает только на хлеб и стационарный телефон. Что такое мессенджер?

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