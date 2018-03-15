Юные благовещенцы приняли участие в показе мод

В областной библиотеке в Благовещенске прошел показ деткой моды. Юные горожане сменили десятки образов.

Юные модели показали праздничную одежду, повседневную, деловую и для отдыха. В показе приняли участие 16 детей в возрасте от двух до 14 лет.

Мероприятие прошло в рамках Недели детской моды. Она стартовала в Благовещенске 10 марта и завершится в субботу большим показом.

«Это, на мой взгляд, очень удачное мероприятие, новый формат. Потому что – знание, библиотека, книги и мода интересных брендов. Не только новые тенденции, а также мода на знания, мода на культуру, мода на этикет, и сегодня это в комплексе все прозвучало», – отметила организатор New look–2018 Светлана Никонова.