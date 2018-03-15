Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость
сегодня, 20:48 0

Юные благовещенцы приняли участие в показе мод

Юные благовещенцы приняли участие в показе мод

В областной библиотеке в Благовещенске прошел показ деткой моды. Юные горожане сменили десятки образов.

Юные модели показали праздничную одежду, повседневную, деловую и для отдыха. В показе приняли участие 16 детей в возрасте от двух до 14 лет.

Мероприятие прошло в рамках Недели детской моды. Она стартовала в Благовещенске 10 марта и завершится в субботу большим показом.

«Это, на мой взгляд, очень удачное мероприятие, новый формат. Потому что – знание, библиотека, книги и мода интересных брендов. Не только новые тенденции, а также мода на знания, мода на культуру, мода на этикет, и сегодня это в комплексе все прозвучало», – отметила организатор New look–2018 Светлана Никонова.

Просмотров всего: 124

#дети #культура #отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

Два дня в Благовещенске будет проходить фестиваль казачьей культуры
Происшествия 4

Благовещенца будут судить за развратные действия в отношении девочки
Культура 2

Стихи амурских поэтов участвуют в конкурсе на Ryfma.net
Культура

Flexx ballet произвел фурор в Благовещенске (фото, видео)