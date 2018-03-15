В окрестностях Благовещенска искали пропавших школьников (фото)

В окрестностях Благовещенска прошли учения областного поисково-спасательного отряда. Темой учений стал поиск в лесу пропавших школьников.

По легенде, школьники пропали, отправившись в поход. Подростки и руководитель тургруппы остановились на ночлег накануне вечером. С тех пор на связь они не выходили.

«Мероприятие будет проходить по поиску туристической группы, которая совершала поход с ночевкой, и у них произошел пожар ночью, в результате чего есть пострадавшие. Один ребенок успел выйти на связь, и связь прервалась», – обозначил задачу заместитель начальника отряда ПСО по Амурской области Игорь Политов.

Было известно, что ребята находятся в районе лыжной базы «Динамо». На их поиски отправились 3 отряда – 21 человек. Среди них были студенты-волонтеры.

Место ночлега удалось обнаружить примерно через полчаса. Там же оказалась пострадавшая школьница – у нее был ожог руки. Пострадавшей оказали первую помощь и отправили в лагерь спасателей.

«Ну, сначала было страшно, а потом, когда уже пришли спасатели, они успокоили... Чувство холода и голода», – поделилась своими впечатлениями участница учений Ольга Паникарова.

Спустя час нашли всех заблудившихся школьников. У них, по легенде, также были ожоги, переломы и обморожения.

Такой сценарий для учений спасатели выбрали не случайно – сейчас школьники и студенты начинают ходить в походы. Чтобы не попасть в беду, туристам советуют оповещать спасателей перед тем, как отправиться в лес.

В 2017 году на поиски сотрудники службы отправлялись 50 раз. Они спасли 63 человека, почти половина из которых – дети.