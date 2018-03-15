В суд направлено дело руководителя компаний, обманувшего амурчан-дольщиков

Следствием установлено, что злоумышленники под предлогом строительства многоквартирных двухэтажных домов в селе Чигири похитили деньги более 70 граждан. Это произошло в период с марта 2011 года по июнь 2013 года. Сумма похищенного составила более 58 миллионов рублей.

За совершение такого преступления судом может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.