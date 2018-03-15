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сегодня, 19:43 6

В суд направлено дело руководителя компаний, обманувшего амурчан-дольщиков

В суд направлено дело руководителя компаний, обманувшего амурчан-дольщиков

В Амурской области прокуратура направила в суд уголовное дело руководителя строительных компаний ООО «НЭП» и ООО «Горизонт», а также двух его работников. Они обвиняются в хищении денег участников долевого строительства.

Следствием установлено, что злоумышленники под предлогом строительства многоквартирных двухэтажных домов в селе Чигири похитили деньги более 70 граждан. Это произошло в период с марта 2011 года по июнь 2013 года. Сумма похищенного составила более 58 миллионов рублей.

За совершение такого преступления судом может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #происшествия #строительство #суды

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Комментарии
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    2 часа назад

    А сколько нужно стырить на пожизненное?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

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    А сколько нужно стырить на пожизненное?



    Мешок картошки.

    Всё, что больше карается-Понять и простить...

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    2 часа назад

    При Советах за особо крупное давали от 15 до вышки. Почему сейчас все поменялось?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    full

    При Советах за особо крупное давали от 15 до вышки. Почему сейчас все поменялось?



    А кто и под кого сегодня законы пишет и принимает?

    В формировании Госдумы используется ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНЗ?

    Кто там представляет интересы малоимущих, составляющих большую часть населения страны?

    Там бизнес, спортсмены и артисты.

    Вот такой цирк.

  • medium

    medium
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    full

    А сколько нужно стырить на пожизненное?



    Мешок картошки.

    Всё, что больше карается-Понять и простить...


    Прям ржунимагу, прям в точку!!! +1000

  • епрст

    епрст
    1 час назад

    "ё" все правильно написал.

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