В Зее диван взгромоздили на дерево

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Отмечается, что диван расположился на пятиметровой высоте. При всей курьезности эта ситуация таит в себе опасность: предмет мебели может привлечь внимание детей, которые полезут в крону дерева.

«Зейский вестник» обратился в «единую службу по благоустройству», и диван пообещали убрать.