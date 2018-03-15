Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость
сегодня, 19:19 1

В Зее диван взгромоздили на дерево

В Зее диван взгромоздили на дерево
Фото: zvportal.ru

В городе Зее кто-то взгромоздил на дерево старый диван. Такая «достопримечательность» появилась на заброшенной детской площадке по улице Толстого, пишет «Зейский вестник».

Отмечается, что диван расположился на пятиметровой высоте. При всей курьезности эта ситуация таит в себе опасность: предмет мебели может привлечь внимание детей, которые полезут в крону дерева.

«Зейский вестник» обратился в «единую службу по благоустройству», и диван пообещали убрать.

Просмотров всего: 20

#Зея

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    24 секунды назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

Дизайн-проекты для городской среды Зеи опубликовали в интернете
Общество 15

Прокуратура: администрация Зеи не приняла мер по сохранению памятника Ленину
Общество 3

На Зейском водохранилище охотник спас детеныша косули
Происшествия 16

В Зее из цистерн сливают нечистоты на берегу реки