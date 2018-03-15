В Зее диван взгромоздили на дерево
В городе Зее кто-то взгромоздил на дерево старый диван. Такая «достопримечательность» появилась на заброшенной детской площадке по улице Толстого, пишет «Зейский вестник».
Отмечается, что диван расположился на пятиметровой высоте. При всей курьезности эта ситуация таит в себе опасность: предмет мебели может привлечь внимание детей, которые полезут в крону дерева.
«Зейский вестник» обратился в «единую службу по благоустройству», и диван пообещали убрать.
Просмотров всего: 20