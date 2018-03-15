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сегодня, 19:09 0

Житель Благовещенска пленил девушку, с которой познакомился в соцсетях

Житель Благовещенска пленил девушку, с которой познакомился в соцсетях
Фото: asiarussia.ru

В Благовещенске завершилось расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы 17-летней девушки.

По версии следствия, вечером 21 октября 2017 года горожанин встретил на улице девушку, с которой познакомился некоторое время назад через социальные сети. Купив спиртное, парочка пришла в квартиру мужчины. Через некоторое время благовещенец пожелал большего сближения со своей новой знакомой, однако та ответила ему отказом и попыталась уйти. Мужчина повел себя агрессивно: он ударил ее по голове и стал удерживать в квартире.

Воспользовавшись тем, что злоумышленник, закрыв дверь на замок, ушел в магазин, девушка смогла позвонить своему знакомому. В итоге пленница сумела освободиться.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд, сообщает СУ СКР по Амурской области.

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