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В Якутске самолет из-за повреждения растерял золото, платину и бриллианты

В Якутске самолет из-за повреждения растерял золото, платину и бриллианты

15 марта в Якутске произошел необычный инцидент. У самолета Ан-12 при взлете сорвало створку грузового люка, в результате чего на землю высыпались золото, платина и бриллианты, пишет YakutiaMedia.

Драгоценный груз весом 9 тысяч килограммов разбросало по летному полю аэропорта «Якутск». Как рассказали очевидцы происшествия, силовики оцепили территорию и никого не пускают внутрь. В аэропорту – усиленный контроль полиции.

Сам самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    53 минуты назад

    Вот это камаз с пряниками на якутов перевернулся, не ленись, ходи подарки собирай.

  • Nikodim

    Nikodim
    25 минут назад

    а если бы над тундрой люк оторвало? в аккурат над стадом оленей? хорошо, что хоть самолет долетел благополучно.

  • Блохер

    Блохер
    13 минут назад

    Судя по информации с мест, нашли пока только 30% груза. Остальной раскидало между Якутском и Маганом, а это более 10км сплошной лесополосы...

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