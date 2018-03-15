В Якутске самолет из-за повреждения растерял золото, платину и бриллианты
15 марта в Якутске произошел необычный инцидент. У самолета Ан-12 при взлете сорвало створку грузового люка, в результате чего на землю высыпались золото, платина и бриллианты, пишет YakutiaMedia.
Драгоценный груз весом 9 тысяч килограммов разбросало по летному полю аэропорта «Якутск». Как рассказали очевидцы происшествия, силовики оцепили территорию и никого не пускают внутрь. В аэропорту – усиленный контроль полиции.
Сам самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.
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