В Якутске самолет из-за повреждения растерял золото, платину и бриллианты

Драгоценный груз весом 9 тысяч килограммов разбросало по летному полю аэропорта «Якутск». Как рассказали очевидцы происшествия, силовики оцепили территорию и никого не пускают внутрь. В аэропорту – усиленный контроль полиции.

Сам самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.