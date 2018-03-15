В Приамурье резко потеплеет, а затем также резко похолодает

С 17 по 19 марта в Амурской области ожидаются резкие изменения погодных условий. Это связано с прохождением северо-западного циклона на территории региона. Температура воздуха вначале заметно поднимется, а затем резко упадет.

Так, 17 марта ожидается повышение дневных температур по области до плюс 2…8 градусов. В 18 и 19 марта температура резко понизится на 7-10 градусов, кроме того, усилится северо-западный ветер. Его порывы достигнут в отдельных районах 17…22 метров в секунду.

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска со ссылкой на Амурский ЦГМС, в северных районах области 16 марта ожидается небольшая облачность, преимущественно будет без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, днем местами его порывы достигнут 12 метров в секунду. Температура ночью понизится до 18…23 градусов мороза, местами – до минус 28…33. Днем термометры покажут от нуля до плюс 5 градусов, местами будет минус 8…13.

17 и 18 марта ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный снег. Юго-западный ветер, переходящий на северо-западный 17 марта будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь 12-17 метров в секунду, 18 марта – со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами в отдельных районах до 17-22 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 12…17, местами до минус 25. Днем 17 марта термометры покажут от нуля до плюс 5, местами до минус 5. 18 марта днем будет минус 5…10, местами – минус 15.

19 марта ожидается небольшая облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, в отдельных районах до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 17…23, местами будет около минус 30 градусов, днем столбики термометров покажут 4…9 градусов ниже нуля, местами – минус 13.

В центральных и южных районах области 16-17 марта установится небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, усиливаясь в отдельных районах до 14 метров в секунду. Температура ночью 16 марта составит минус 17…23, 17 марта – минус 12…17. Днем 16 марта будет от минус 4 до плюс 1, 17 марта – плюс 3…8.

18и 19 марта ожидается переменная облачность, 18 марта местами пройдет слабый снег и мокрый снег. 19 марта будет без осадков. Северо-западный ветер усилится 18 марта до 7-12 метров в секунду, с порывами в отдельных районах до 17-22 метров в секунду, 19 марта – 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура ночью 18 марта составит 5…10 градусов, местами понижаясь до минус 15, 19 марта будет минус 13…18. Днём 18 марта термометры покажут от нуля до минус 5 градусов, 19 марта – минус 3…8.

Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска напоминает горожанам, что при возникновении несчастных случаев необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону: 112. Номер старшего оперативного дежурного ЕДДС: 518-112.