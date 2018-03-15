На конкурсе «Продавец жжот» в Приамурье победило фото с «ананасовым» перцем

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Управление Роспотребнадзора по Амурской области подвело итоги конкурсов «Продавец жжот» и «Потребитель-2018». В каждом из них определились по три победителя, занявшие 1, 2 и 3 места.

Лучшей фотографией, присланной на конкурс «Продавец жжот», стал снимок, сделанный в магазине Благовещенска. Сотрудники перепутали этикетки, обозначив перец как ананас. Автором снимка и обладателем первого места стал Антон Дю.

Второе место в конкурсе «Продавец жжот» досталось Анне Тарасовской – за снимок, сделанный также в одном из магазинов Благовещенска.

Третье место занял Андрей Черных, который подметил рекламу креветок и крабов, размещенную на уличном туалете.

В конкурсе «Потребитель-2018» места распределились следующим образом: первое – Владимир Гриценко, второе – Евгений Мамаев и третье – Алексей Старчуков.

Победителям были вручены дипломы и памятные подарки, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.