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Шеф-повар предложила бургер из щуки как гастрономический символ Приамурья

Шеф-повар предложила бургер из щуки как гастрономический символ Приамурья
Фото: instagram.com

На конкурс по выбору лучшего регионального блюда Приамурья поступила заявка с рецептом «ЩурБургера» – бургера с котлетой из амурской щуки. Как призналась сама автор, придумывая новое блюдо, она старалась не только отразить специфику региона, но и идти в ногу со временем.

«Я проанализировала и из того, что у нас есть кроме пельменей Амур, как раз можно с щукой местной поработать. Все идеи приходят в процессе работы. Я добавила ингредиенты, чтобы она стала более сочной и более мягкой. Бургеры сейчас в тренде. Бургер – это один из самых понятных продуктов для нашей современной молодежи. По идее фаст-фуд сейчас на пике своей популярности, ввиду того что бургер является фаст-фудом. Пельмени понятно, но это наверное уже вчерашний век. Хочется все-таки идти в ногу со временем. В моей идее как раз воплощается и продукт местный и современное время», – рассказала Татьяна Уланова, шеф-повар гастробара.

Помимо котлеты из амурской щуки с добавлением секретных ингредиентов, в блюдо входят также булочка с кунжутом, лист салата, медово-горчичный соус и маринованный лук. Название «ЩурБургер» происходит от слова «щурец» – так называется молодняк щуки, рассказали в министерстве внешнеэкономических связей Приамурья, в котором идея этого конкурса и появилась.

На сегодняшний день за то, чтобы называть свое блюдо гастрономическим символом борются около 60 участников. Трое из них – это организации области. Многие по-прежнему шлют на конкурс разные рецепты пельменей «Амур». По информации амурского МинВЭСТ, одно из благовещенских заведений собирается предложить еще один бургер, но уже с бычьим хвостом.

Еще одна амурчанка предлагает тыквенный пирог с тыквенно-имбирной начинкой, который, по ее словам, уже три года является хитом на Фестивале тыквы в Сергеевке.

В министерстве ждут и другие предложения от всех желающих. Варианты блюд принимаются до конца недели. Свой вариант необходимо прислать на почту министерства: konkursvst@mail.ru или оставить его в комментариях на странице ведомства в Инстаграме. В понедельник, 19 марта в Интернете начнётся голосование за лучшее блюдо региона.

Лучшее блюдо представят на ВЭФ-2018 (Восточном экономическом форуме), который ежегодно проводится во Владивостоке.

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#жизнь #конкурсы

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    23 минуты назад

    бурегр это символ америки. Так что, ей со своим предложением туда. Совсем обнищали русскими названиями и блюдами?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    16 минут назад

    В ОКЦ уже одну свинку представили. По моему это пошло.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    5 минут назад

    Совсем мозги *********!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    20 секунд назад

    Наша амурская рыба это ротан..А не щука.

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