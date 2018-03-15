В Амурской области стало больше алиментщиц

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В управлении Федеральной службы судебных приставов по Амурской области обсудили итоги прошлого года и задачи на текущий год. В Приамурье стало больше женщин, задолжавших по алиментным обязательствам.

О состоянии дел в службе доложили исполняющий обязанности руководителя Дмитрий Ткаченко. Доклады представили председатель Арбитражного суда Амурской области Светлана Антонова, первый заместитель прокурора Амурской области Александр Щербаков, руководитель управления Федеральной налоговой службы Елена Астайкина, а также уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева.

В 2017 году амурские судебные приставы взыскали более 4 миллиардов 800 миллионов рублей. В том числе свыше 660 миллионов рублей – в пользу граждан: им вернули более 50 миллионов заработной платы. Как отмечает ведомство, в 2018 году количество исполнительных документов этой категории уменьшилось.

По алиментным обязательствам взыскано свыше 220 миллионов рублей. Как при этом установили приставы, в 2017 году из 17 000 исполнительных производств о взыскании алиментов всего по 269 исполнительным производствам должники добровольно и вовремя выплачивают алименты.

Говоря о взыскании алиментов, и.о. главного судебного пристава Приамурья Дмитрий Ткаченко обратил особое внимание на то, что стало больше женщин, задолжавших по алиментным обязательствам. В Амурской области 1 641 такая мать. С 1 130 амурчанок взыскивают алименты в пользу детей, живущих в детских домах.

В бюджет Российской Федерации амурское управление ФССП перечислило больше 1,6 миллиарда рублей. В бюджет Амурской области – более 140 миллионов рублей. С начала 2018 года перечислено 258 миллионов в федеральный и 27 миллионов – в областной бюджет.

Более 990 миллионов рублей приставы взыскали в пользу кредитных организаций. С должников за коммунальные услуги взыскано больше 426 миллионов рублей.

У 3 498 должников арестовали имущество, продали его и перечислили взыскателям 29 миллионов рублей. По закону, должник может самостоятельно продать имущество. Некоторые воспользовались этим правом, в результате взыскателям вернули 21 миллион рублей. В счет погашения долга судебные приставы передали взыскателям арестованного имущества на сумму свыше 110 миллионов рублей.

Около 33 000 человек не смогли выехать за границу, причем больше 5 000 из них – это должники по алиментным обязательствам. В результате ограничения взыскано больше 96 миллионов рублей, в том числе более 17 миллионов – с алиментщиков.

Более 2 700 должников ограничены в специальных правах – таких как право управления различными транспортными средствами.

353 должника понесли уголовное наказание. В их числе опять-таки «уклонисты» от выплат на содержание несовершеннолетних детей.

За 2017 года приставы принудительно доставили в суды больше 4 500 граждан – вызов в добровольном порядке они игнорировали. Более 2 500 амурчан по этой же причине принудительно проводили к судебным приставам-исполнителям и дознавателям.

Приставы несут службу в суде: так, за минувший год сотрудники УФССП по Амурской области обеспечили безопасность всех 58 зданий судов. Задержаны и переданы в органы внутренних дел 129 человек, находившихся в розыске. Из них 17 разыскивались за совершение тяжких преступлений.

При осуществлении пропускного режима в судах Амурской области приставы выявили 2 906 запрещенных к проносу предметов. Троих человек задержали с наркотиками. За нарушение законодательства Российской Федерации из страны выдворили 123 иностранцев и лиц без гражданства.

Важным направлением работы управления признано предоставление государственных услуг. ПО данным с официального сайта правительства РФ, услуга ФССП России вошла в десятку самых популярных государственных услуг.