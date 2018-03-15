Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:39 6

Новый мусороперерабатывающий завод в Приамурье превратит отходы в электроэнергию

Новый мусороперерабатывающий завод в Приамурье превратит отходы в электроэнергию

В Благовещенском районе появится мусороперерабатывающий завод, на котором будут производить электроэнергию и биотопливо из отходов. Предприятие построят возле села Ровное. Инициаторы проекта стали резидентами ТОР и намерены перерабатывать 25 тысяч тонн мусора в год.

«Здесь пока ещё пустое поле. Но уже к концу года планируем поставить первую очередь нашего мусороперерабатывающего агропромышленного комплекса. Площадь – 4 гектара, но с перспективой расширить до 20», – пояснил учредитель ООО «Эколайф» Геворг Обухов.

Этот мусороперерабатывающий завод пока только на бумаге. Там планируют перерабатывать органический мусор, отходы из стекла, пластика и бумаги.

«Мы не будем мусор сжигать, будем его разлагать при высоких температурах. Гореть будет только газ, который будет разлагать его. То есть это будет в замкнутом пространстве. Ни дыма, ни запаха не будет. И мусора как такового тоже не будет, потому что он зайдёт в ангар, и оттуда уже ничего не выйдет», – рассказал Геворг Обухов.

Оборудование для переработки и расфасовки отходов по расчетам обойдутся в 104 миллиона рублей. Общая стоимость мусороперерабатывающего агропромышленного комплекса – более 200 миллионов.

«В первом проекте будет реактор, в него будет поступать мусор, который не разделился на разновидности. И тут методом перолиза будет происходить утилизация этого мусора, и при высоких температурах будет выходить биогаз. И с помощью вот этого газогенератора газ будет превращаться в электрическую и тепловую энергию», – сказал директор ООО «Эколайф» Карен Ростомян.

Из отходов будут вырабатывать биологическое дизтопливо. Им бизнесмены планируют снабжать свою компанию и продавать другим предприятиям. А еще там хотят из макулатуры делать ячейки для яиц и перерабатывать пластик и стекло в ящики для овощей.

«Идея в том, чтобы построить такой завод, который решал бы не только социальные проблемы, но и приносил пользу. Создание завода по переработке мусора в газ и электричество – это основа нашей идеи», – добавил Карен Ростомян.

Но в планах компании заниматься не только переработкой мусора, но и построить цех по производству чипсов, картофель для этого будут выращивать сами. Также хотят выстроить теплицы, где посадят огурцы и помидоры.

Руководители предприятия рассчитывают, что, продавая электричество и дизтопливо, они смогут окупить мусороперерабатывающий завод примерно за два года. К тому же предприятие сможет пользоваться налоговыми льготами как резидент ТОР «Приамурская».

На новом предприятии планируют вырабатывать энергии два мегаватта в час. Электричество хотят продавать по 50 копеек за киловатт. Работать здесь смогут около двухсот человек. Первую очередь завода планируют построить уже в этом году. Сейчас один из банков рассматривает заявку на кредит.

Тем временем комплекс по переработке мусора «БлагЭко» вблизи Благовещенска все еще не достроили. Возводить этот объект начали в 2007 году. Он находится рядом с городской свалкой. Еще несколько лет назад говорили, что объект готов на 96 %, и вот сейчас объявлен аукцион: как сообщало Амур.инфо, городское управление капитального строительства ищет подрядчика, который займется строительством скважины для водоснабжения комплекса. Городские власти планировали сдавать построенный завод в аренду. Пока же он остается одним из самых известных долгостроев города.

Просмотров всего: 407

#ЖКХ

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Очередной повод для оттягивания сроков сдачи? Потом выяснится что мусор неоднородный не даёт нужной температуры и в достаточном количестве и т.д. и т.п.

    Для передачи свои ЛЭП строить будут.

    Энергетики на свои сети конкурентов не пустят явно. И так переизбыток генерации в АО.

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Ой-ё-ёй какая свежая новость!

    А как же В БЕЛОГОРСКЕ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 9 февраля 2017, 19:23

    Или СТАРТ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО МУСОРНОГО ЗАВОДА «РАСШЕВЕЛИТ» СФЕРУ ЖКХ 20 июня 2011, 17:57

    Вот еще БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ГОТОВИТСЯ К ПУСКУ 9 марта 2011, 10:17

    А вот еще интереснее ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ 1 ноября 2013, 17:25

    Муахахаха, как новость то заиграла, да?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Зевнул. Я много слышал о проектах подобных мусороперерабатывающих заводов, но дальше обычной транспортной ленты с бомжами, собирающими с ленты бутылки и цветмет ни ума, ни желания у владельцев таких заводов не шло. А по их проектам всё звучало примерно также.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад



    ТОР и намерены перерабатывать 25 тысяч тонн мусора в год.



    Интересно, общий вес всего населения АО на сколько тыщ тонн потянет?

    Как раз начинается завоз овощей и прочего хавчика из Китая без сертификатов. Вовремя озаботились постройкой такого мощного крематория мусоросжигающего цеха

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Амурская область - электрическая.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    41 минута назад

    Фантазер, так его я называю.Есть прибыль, есть дело, не прибыли банкрот.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

«Открытое правительство» в Тамбовке: селу нужны чистая вода и спортзал
Происшествия 4

В районе Калинина – Ленина в Благовещенске произошел порыв на водоводе
Общество 17

Амурские власти не дадут расти ценам на уголь
Общество 6

В Белогорске определили участки дорог для капремонта