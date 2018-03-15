Новый мусороперерабатывающий завод в Приамурье превратит отходы в электроэнергию

В Благовещенском районе появится мусороперерабатывающий завод, на котором будут производить электроэнергию и биотопливо из отходов. Предприятие построят возле села Ровное. Инициаторы проекта стали резидентами ТОР и намерены перерабатывать 25 тысяч тонн мусора в год.

«Здесь пока ещё пустое поле. Но уже к концу года планируем поставить первую очередь нашего мусороперерабатывающего агропромышленного комплекса. Площадь – 4 гектара, но с перспективой расширить до 20», – пояснил учредитель ООО «Эколайф» Геворг Обухов.

Этот мусороперерабатывающий завод пока только на бумаге. Там планируют перерабатывать органический мусор, отходы из стекла, пластика и бумаги.

«Мы не будем мусор сжигать, будем его разлагать при высоких температурах. Гореть будет только газ, который будет разлагать его. То есть это будет в замкнутом пространстве. Ни дыма, ни запаха не будет. И мусора как такового тоже не будет, потому что он зайдёт в ангар, и оттуда уже ничего не выйдет», – рассказал Геворг Обухов.

Оборудование для переработки и расфасовки отходов по расчетам обойдутся в 104 миллиона рублей. Общая стоимость мусороперерабатывающего агропромышленного комплекса – более 200 миллионов.

«В первом проекте будет реактор, в него будет поступать мусор, который не разделился на разновидности. И тут методом перолиза будет происходить утилизация этого мусора, и при высоких температурах будет выходить биогаз. И с помощью вот этого газогенератора газ будет превращаться в электрическую и тепловую энергию», – сказал директор ООО «Эколайф» Карен Ростомян.

Из отходов будут вырабатывать биологическое дизтопливо. Им бизнесмены планируют снабжать свою компанию и продавать другим предприятиям. А еще там хотят из макулатуры делать ячейки для яиц и перерабатывать пластик и стекло в ящики для овощей.

«Идея в том, чтобы построить такой завод, который решал бы не только социальные проблемы, но и приносил пользу. Создание завода по переработке мусора в газ и электричество – это основа нашей идеи», – добавил Карен Ростомян.

Но в планах компании заниматься не только переработкой мусора, но и построить цех по производству чипсов, картофель для этого будут выращивать сами. Также хотят выстроить теплицы, где посадят огурцы и помидоры.

Руководители предприятия рассчитывают, что, продавая электричество и дизтопливо, они смогут окупить мусороперерабатывающий завод примерно за два года. К тому же предприятие сможет пользоваться налоговыми льготами как резидент ТОР «Приамурская».

На новом предприятии планируют вырабатывать энергии два мегаватта в час. Электричество хотят продавать по 50 копеек за киловатт. Работать здесь смогут около двухсот человек. Первую очередь завода планируют построить уже в этом году. Сейчас один из банков рассматривает заявку на кредит.

Тем временем комплекс по переработке мусора «БлагЭко» вблизи Благовещенска все еще не достроили. Возводить этот объект начали в 2007 году. Он находится рядом с городской свалкой. Еще несколько лет назад говорили, что объект готов на 96 %, и вот сейчас объявлен аукцион: как сообщало Амур.инфо, городское управление капитального строительства ищет подрядчика, который займется строительством скважины для водоснабжения комплекса. Городские власти планировали сдавать построенный завод в аренду. Пока же он остается одним из самых известных долгостроев города.