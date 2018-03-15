Благовещенск вошел в топ-3 дальневосточных городов, популярных у туристов

Столица Амурской области заняла третье место. Первое досталось Владивостоку, а второе – Хабаровску. На четвертом и пятом расположились Комсомольск-на-Амуре и Уссурийск соответственно.

По данным портала, российские туристы бронируют жилье в Благовещенске в среднем на 1,5 ночи и тратят на проживание около 2 тысяч рублей в сутки. Для сравнения: во Владивостоке эти показатели – 3 ночи / 2,6 тысячи рублей в сутки, в Хабаровске – 2,5 ночи / 1,8 тысячи рублей, в Комсомольске-на-Амуре – 2 ночи / 1,6 тысячи рублей, а в Уссурийске – 1,5 ночи / 1,5 тысячи рублей.