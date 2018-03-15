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Благовещенск вошел в топ-3 дальневосточных городов, популярных у туристов

Благовещенск вошел в топ-3 дальневосточных городов, популярных у туристов

Портал Tvil.ru назвал самые популярные у туристов города Дальнего Востока. Рейтинг составлялся исходя из данных брони отелей и квартир за 2017 год. В топ-3 городов по этому показателю вошел Благовещенск.

Столица Амурской области заняла третье место. Первое досталось Владивостоку, а второе – Хабаровску. На четвертом и пятом расположились Комсомольск-на-Амуре и Уссурийск соответственно.

По данным портала, российские туристы бронируют жилье в Благовещенске в среднем на 1,5 ночи и тратят на проживание около 2 тысяч рублей в сутки. Для сравнения: во Владивостоке эти показатели – 3 ночи / 2,6 тысячи рублей в сутки, в Хабаровске – 2,5 ночи / 1,8 тысячи рублей, в Комсомольске-на-Амуре – 2 ночи / 1,6 тысячи рублей, а в Уссурийске – 1,5 ночи / 1,5 тысячи рублей.

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#туризм

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