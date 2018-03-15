Спасенный в Приамурье дикий кот обрел имя

По словам заведующей зоопарком при институте Галины Казимировой, всего на конкурс поступило 75 вариантов имени. Сотрудники хотели выбрать из них кличку для кота, но не пришли к единому мнению. Поэтому имена написали на бумажках и поместили в емкость, и уже оттуда случайным образом была выбрана одна бумажка – на ней оказалась кличка Сильвер.

В конкурсе оказались две победительницы, которые предложили назвать кота Сильвером. В подарок они получат сертификаты на бесплатное посещение зоопарка.

«Кот чувствует себя хорошо, замечательно. Я очень редко такими эпитетами раскидываюсь, потому что у раненых животных, как правило, есть какие-то болезненные ощущения. Лапка у него зажила. Единственное – ему сейчас нужно привыкнуть к существованию на трех лапах. Кот абсолютно дикий, молодой, резвый, кидается, как черт, шипит. Кушает хорошо, съедает больше килограмма мяса в сутки. Кроме того, мы даем ему рыбку, витамины и прочее. Кот поправился, улучшилась шерсть», – рассказала ИА «Амур.инфо» Галина Казимирова.