Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:15 10

Овощи и фрукты из Хэйхэ начали ввозить в Приамурье без сертификатов качества

Овощи и фрукты из Хэйхэ начали ввозить в Приамурье без сертификатов качества
Фото: UGL Corporation

С начала марта Приамурье упростило ввоз овощей и фруктов из Хэйхэ. Российская сторона отменила оформление санитарных книг и сертификатов качества. Их больше не нужно предъявлять на границе.

Как пишет китайский сайт «Партнеры» со ссылкой на газету «Хэйхэ жибао», отмена требований сократит время таможенного досмотра на въезде в Россию. Благодаря этому ввоз партий сельхозпродукции из Китая ускорится на 70 процентов.

Упрощение ввоза сельхозпродукции из Китая введено впервые за 20 лет, отмечают в Инспекции по ввозу-вывозу и карантину провинции Хэйлунцзян. Как поясняют китайские СМИ, во время неоднократных встреч с представителями российского карантинного ведомства китайские коллеги настаивали на том, что в КНР введен строгий контроль за качеством экспортируемой продукции. В том числе это государственный надзор и выборочная проверка. По итогам длительных переговоров обе стороны все-таки приняли решение упростить ввоз сельхозпродукции из Китая.

Между тем, по данным портала fruitnews.ru, в прошлом году экспорт китайских овощей и фруктов через порт Хэйхэ вырос. Только в течение трех кварталов прошлого года он увеличился на 39,56 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом яблоки, апельсины и виноград вошли в тройку самых экспортируемых фруктов в Россию. Самыми популярными овощами стали картофель, лук и репа. По мнению китайских экспертов, увеличению экспорта способствуют повышение курса рубля и рост популярности китайской продукции.

Общий товарооборот Хэйхэ с РФ также вырос и составил в 2017 году 540 миллионов долларов. Рост показателей произошел за счет малого и среднего приграничного бизнеса, доля которого превысила в общей структуре 32 процента. Общий товарооборот Хэйхэ с зарубежными странами по итогам прошлого года составил 576 миллионов долларов. Россия – главный партнер города, на нее приходится 94 процента всего объема товарооборота.

Особую роль в росте товарооборота играет укрепление сотрудничества с РФ, в том числе в сельском хозяйстве, отмечает китайское издание. Так, сегодня 48 аграрных предприятий с инвестициями компаний из Хэйхэ действуют на территории Приамурья. В общей сложности эти предприятия эксплуатируют земли площадью более 84 тысяч гектаров. Всего с января по сентябрь 2017 года китайские сельхозпредприятия вывезли в Поднебесную из России 166 тысяч 600 тонн сои на общую сумму 53,47 миллиона долларов. Переработкой импортируемой из России сои занимаются три предприятия в Хэйхэ.

Просмотров всего: 606

#Китай #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Цена упадёт?

  • Петюня

    Петюня
    1 час назад

    Не цена упадёт.А здоровьё!!!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Цена упадет вверх

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Цена упадет вверх

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Цена упадёт?



    В России упасть может только рубль.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    Интересно, кетайские ядоовощи к столу местного губернатора будут подаваться?

    Или это спецзавоз для детских садов и школ?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    АКЦИОнер

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Цена упадёт?



    В России упасть может только рубль.



    Ну это святое, бюджет то у нас власть докладывает в рублях.

    Это же известный трюк.

    Рубль уронил и с долларового дохода от продажи нефти можно ещё меньш на бюджет отнимать.

    Оттого богатые всё богатеют , а народ на вроде бы полном бюджете бедствует.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    123.rewq

    Интересно, кетайские ядоовощи к столу местного губернатора будут подаваться?

    Или это спецзавоз для детских садов и школ?



    А когда это у нас власть с общего котла ела?

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    123.rewq

    Интересно, кетайские ядоовощи к столу местного губернатора будут подаваться?

    Или это спецзавоз для детских садов и школ?



    А когда это у нас власть с общего котла ела?



    Говнецом бы парным кормить до искончания веку, за этот геноцид, что они устраивают народу.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    123.rewq

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    123.rewq

    Интересно, кетайские ядоовощи к столу местного губернатора будут подаваться?

    Или это спецзавоз для детских садов и школ?



    А когда это у нас власть с общего котла ела?



    Говнецом бы парным кормить до искончания веку, за этот геноцид, что они устраивают народу.



    Ну это куда кривая вывезет после выборов.

    А то ведь многим ныне важным может быть баланду лагерную хлебать придётся за деяния свои.

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 3

АТБ вышел из уставного капитала компании Petropavlovsk
Происшествия 3

Китайским братьям грозит лишение свободы за лов рыбы в Амуре
Экономика 7

К посевной в Приамурье готовы более 7 500 сельхозмашин
Экономика 6

Благовещенская таможня перевыполнила план по доходу в федеральную казну