Овощи и фрукты из Хэйхэ начали ввозить в Приамурье без сертификатов качества

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С начала марта Приамурье упростило ввоз овощей и фруктов из Хэйхэ. Российская сторона отменила оформление санитарных книг и сертификатов качества. Их больше не нужно предъявлять на границе.

Как пишет китайский сайт «Партнеры» со ссылкой на газету «Хэйхэ жибао», отмена требований сократит время таможенного досмотра на въезде в Россию. Благодаря этому ввоз партий сельхозпродукции из Китая ускорится на 70 процентов.

Упрощение ввоза сельхозпродукции из Китая введено впервые за 20 лет, отмечают в Инспекции по ввозу-вывозу и карантину провинции Хэйлунцзян. Как поясняют китайские СМИ, во время неоднократных встреч с представителями российского карантинного ведомства китайские коллеги настаивали на том, что в КНР введен строгий контроль за качеством экспортируемой продукции. В том числе это государственный надзор и выборочная проверка. По итогам длительных переговоров обе стороны все-таки приняли решение упростить ввоз сельхозпродукции из Китая.

Между тем, по данным портала fruitnews.ru, в прошлом году экспорт китайских овощей и фруктов через порт Хэйхэ вырос. Только в течение трех кварталов прошлого года он увеличился на 39,56 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом яблоки, апельсины и виноград вошли в тройку самых экспортируемых фруктов в Россию. Самыми популярными овощами стали картофель, лук и репа. По мнению китайских экспертов, увеличению экспорта способствуют повышение курса рубля и рост популярности китайской продукции.

Общий товарооборот Хэйхэ с РФ также вырос и составил в 2017 году 540 миллионов долларов. Рост показателей произошел за счет малого и среднего приграничного бизнеса, доля которого превысила в общей структуре 32 процента. Общий товарооборот Хэйхэ с зарубежными странами по итогам прошлого года составил 576 миллионов долларов. Россия – главный партнер города, на нее приходится 94 процента всего объема товарооборота.

Особую роль в росте товарооборота играет укрепление сотрудничества с РФ, в том числе в сельском хозяйстве, отмечает китайское издание. Так, сегодня 48 аграрных предприятий с инвестициями компаний из Хэйхэ действуют на территории Приамурья. В общей сложности эти предприятия эксплуатируют земли площадью более 84 тысяч гектаров. Всего с января по сентябрь 2017 года китайские сельхозпредприятия вывезли в Поднебесную из России 166 тысяч 600 тонн сои на общую сумму 53,47 миллиона долларов. Переработкой импортируемой из России сои занимаются три предприятия в Хэйхэ.