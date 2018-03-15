Два дня в Благовещенске будет проходить фестиваль казачьей культуры

В Благовещенске состоится областной фестиваль «Албазинский острог», посвященный 160-летию образования Амурской области. Он пройдет 29 и 30 марта. Жители и гости областной столицы побывают на настоящем празднике самобытной казачьей культуры.

Участники фестиваля в возрасте от 6 лет и старше будут покорять зрителей исполнением казачьих песен, танцев, художественным чтением стихов и прозы; умением владеть приёмами фланкировки, крутке с нагайками и шашками. Мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства представят свои лучшие работы в рамках выставки-ярмарки «Казачий привоз».

Мероприятия фестиваля пройдут в самом здании АОДНТ и в сквере – на территории интерактивной экспозиции под открытым небом «Острог: от средневековья до наших дней».

29 марта с 11:00 до 14:00 состоится просмотр номеров; в 15:00 – открытие выставки-ярмарки декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 30 марта с 9:00 до 18:00 продолжит работу выставка-ярмарка, с 12:00 до 15:00 пройдет просмотр номеров; в 18:00 начнется гала-концерт и награждение участников.

До 19 марта заявки на участие в фестивале можно направлять по электронной почте на e-mail aodnt@yandex.ru с пометкой «Албазинский острог» или в письменном виде по адресу: 675000, Благовещенск, улица Ленина, 167, ГАУКАО «АОДНТ», кабинет № 55. Дополнительная информация по телефону 8(4162) 777-810.