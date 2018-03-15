За два месяца в Приамурье в пожарах погиб 21 человек

Фото: апрелевка.рф

В ГУ МЧС России по Амурской области проанализировали обстановку с пожарами в регионе за январь и февраль 2018 года. За это время в Приамурье произошло 208 пожаров, в которых погиб 21 человек, 15 получили травмы, в том числе ребенок.

«Тенденция снижения количества пожаров и гибели людей в целом по области в текущем году сохраняется, – рассказал врио начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов. – Но детальный анализ обстановки с пожарами, происшедшими в первые два месяца этого года, показал, что на территории нескольких муниципальных образований произошло увеличение количества пожаров, возросла гибель людей при них».

Рост количества пожаров и погибших в них людей, в сравнении с январем-февралем 2017 года, отмечается в Райчихинске, Мазановском, Михайловском и Сковородинском районах. Так, в Сковородинском районе в 2018 году зарегистрировано 10 пожаров – на 2 больше, чем в 2017-м. При пожарах погибли 5 человек, притом, что в 2017 году трагических случаев здесь не регистрировалось.

Увеличилось количество погибших при пожарах в Архаринском, Свободненском и Тамбовском районах. В Белогорске возросло и количество погибших, и количество травмированных при пожарах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Отмечается рост количества пожаров в Свободном (22 пожара в текущем году, 16 – в 2017-м), Тынде (7/2 соответственно), в Октябрьском районе (11 пожаров в 2018 году, 5 – в прошлом), в Завитинском, Благовещенском, Белогорском районах.

Отмечается, что такое положение дел свидетельствует о недостаточной работе, проводимой органами местного самоуправления, по предупреждению возникновения пожаров и гибели людей при них. Ведомством разработан план с рекомендациями по стабилизации обстановки. В частности, муниципальным образованиям, имеющим плохие показатели, рекомендовано рассмотреть вопрос о введении у себя особого противопожарного режима.