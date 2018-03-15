Амурские школьники стали лучшими на всероссийской инженерной олимпиаде
Два благовещенских лицеиста стали победителями всероссийской инженерной олимпиады школьников. Десятиклассники продемонстрировали выдающиеся результаты по направлению «Водные робототехнические системы».
Финал олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) прошел в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Победителем стал ученик 10 класса лицея БГПУ Андрей Русинович. Он и его команда предложили свои инновационные разработки в области подводной робототехники, показав высокий уровень подготовки, изобретательность и способность к решению нестандартных научно-технических задач, сообщают в минобре. Призером профиля «Водные робототехнические системы» признан ученик 10-го класса лицея БГПУ Владислав Кривега, сообщает пресс-служба регионального минобра.
В 2018 году на участие в соревнованиях претендовали 20 тысяч школьников из 85 регионов России. По итогам отборочных туров в финал вышли 578 участников. 360 из них были приглашены на заключительный очный этап по первым девяти профилям олимпиады в Сочи, который прошел в формате командных инженерных состязаний. В число победителей по общему количеству баллов вошли школьники из Благовещенска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Снежинска, Тулы, Тамбова, Нефтеюганска, Томска и Москвы.
«Олимпиада дает школьникам существенные бонусы при поступлении в вузы: призеры и победители могут воспользоваться правом получить 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов (физика, химия, математика, биология, информатика) при поступлении в вузы-партнеры олимпиады НТИ, либо 10 баллов в портфолио при поступлении в другие высшие учебные заведения», – отмечают организаторы.
Олимпиада Национальной технологической инициативы проводится с 2015 года по профилям, связанным с приоритетными направлениями научно-технического развития Российской Федерации – это беспилотный транспорт, робототехника, нанотехнологии, малые космические аппараты, биотехнологии и другие. Испытания делятся на три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал.
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