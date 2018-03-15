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сегодня, 16:13 2

Благовещенца будут судить за развратные действия в отношении девочки

Благовещенца будут судить за развратные действия в отношении девочки
Фото: yorick.kz

В Благовещенске предстанет перед судом 32-летний житель областного центра. Его обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении девочки.

По версии следствия, в январе и апреле 2017 года мужчина совершил развратные действия в отношении девочки 2008 года рождения – дочери своей сожительницы. О преступлениях правоохранителям стало известно только в ходе оперативно-розыскных мероприятий по другому уголовному делу: в июне 2017 года в окрестностях дома, где проживали обвиняемый и потерпевшая, было найдено тело мужчины с признаками криминальной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В рамках дела полицейские опросили жителей близлежащих домов. Во время беседы с сотрудниками полиции девочка сообщила им о действиях сожителя матери.

Сведения, полученные от девочки, подтвердились. 30 июня 2017 года предполагаемый злоумышленник был задержан. В ходе допроса он дал признательные показания, которые в дальнейшем были подтверждены различными доказательствами. Мужчину заключили под стражу.

Действия обвиняемого были квалифицированы следствием как иные действия сексуального характера. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по Амурской области.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    10 минут назад

    Конец отрубить и дело с концом.

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