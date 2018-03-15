Стихи амурских поэтов участвуют в конкурсе на Ryfma.net

Произведения амурских авторов участвуют в читательском голосовании. Конкурс проводится на сайте Ryfma.net. Победитель определится после 20 марта.

Победители получат призы от «Рифмы», их стихи опубликуют в социальных сетях. На конкурс свои стихотворения представили 38 амурских авторов, среди них блогер Амур.инфо Алена Безуглая. В настоящее время в голосовании лидируют Регина Поливан со стихотворением «Супрематизм», произведение «Глаза закрою» Натальи Григорьевой и стихотворение Тани Старцевой «Дети».

Ryfma – это социальная сеть для поэтов, писателей и читателей, сетевая библиотека. Сайт продвигает стихи и книги, опираясь на отзывы сообщества. В настоящее время здесь более 5 000 участников со всего мира.