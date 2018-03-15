Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:05 2

Стихи амурских поэтов участвуют в конкурсе на Ryfma.net

Стихи амурских поэтов участвуют в конкурсе на Ryfma.net

Произведения амурских авторов участвуют в читательском голосовании. Конкурс проводится на сайте Ryfma.net. Победитель определится после 20 марта.

Победители получат призы от «Рифмы», их стихи опубликуют в социальных сетях. На конкурс свои стихотворения представили 38 амурских авторов, среди них блогер Амур.инфо Алена Безуглая. В настоящее время в голосовании лидируют Регина Поливан со стихотворением «Супрематизм», произведение «Глаза закрою» Натальи Григорьевой и стихотворение Тани Старцевой «Дети».

Ryfma – это социальная сеть для поэтов, писателей и читателей, сетевая библиотека. Сайт продвигает стихи и книги, опираясь на отзывы сообщества. В настоящее время здесь более 5 000 участников со всего мира.

Просмотров всего: 84

#конкурсы #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ВикторияКазьмина

    ВикторияКазьмина
    1 минута назад

    Голосование завершилось! 21.03 в библиотеке им.Чехова пройдет концерт

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

Flexx ballet произвел фурор в Благовещенске (фото, видео)
Общество

Музеи Приамурья объединились в союз
Культура 1

В Свободном выступили представители «Московского театра поэтов»
Общество 30

Благовещенские барберы прославились на весь мир (видео)