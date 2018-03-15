Flexx ballet произвел фурор в Благовещенске (фото, видео)

В Благовещенске 14 марта впервые выступил Flexx ballet. На сцене полыхал огонь, двигались световые гиганты, а танцоры отплясывали «Валенки» под Gangnam Style. А ещё Flexx ballet накрыл зрительный зал ОКЦ огромным полотнищем, чего ранее не делал никто.

Шоу под названием Fanatica принесло дыхание швейцарских Альп, откуда только что вернулся Flexx ballet. «На сцене устанавливается многоуровневый экран, и всё это создаёт 3D-эффект. Танцоры работают с изображением, выходят из него. Получается клёво!» – рассказал Павел Мычко, художественный руководитель Flexx ballet.

Подобные спецэффекты использовал Сергей Лазарев на «Евровидении-2016» и занял третье место. Тогда на экране у него вырастали огромные крылья, он падал в водоворот и погружался в виртуальную реальность. Специалистов, умеющих создавать и управлять проекциями в стране – единицы. Над каждой новой программой Flexx ballet работает месяцами, чтобы зритель в любой точке зала почувствовал эффект полного присутствия.

На шоу сами артисты стирают грань между сценой и залом: танцуют в партере, жмут зрителям руки и на каждом выступлении дарят дамам розы. В своих программах Flexx ballet объединяет Восток и Запад, классику и современность. Подробнее о концерте можно прочитать в разделе «Культпросвет».