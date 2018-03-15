В Приамурье опробуют технологию, позволяющую выращивать скот нужного пола

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В Амурской области собираются протестировать новую технологию, связанную с животноводством. Она основана на трансплантации эмбрионов. Это позволит выращивать животных нужного пола и увеличить поголовье скота.

«Сегодня камень преткновения в развитии животноводства – это воспроизводство поголовья. Во многих странах, в частности – в Белоруссии, воспроизводство основано на трансплантации эмбрионов – когда от одной высокопроизводительной коровы путем гормональной стимуляции получают множество яйцеклеток. Оплодотворяют, получают эмбрионы. Затем эти эмбрионы можно подсаживать в любом хозяйстве, которое занимается животноводством. Причем здесь 100-процентная гарантия пола – то есть в молочном животноводстве можно получить одних телочек, а в мясном скотоводстве – одних бычков», – рассказал ИА «Амур.инфо» ректор ДальГАУ Павел Тихончук.

По его словам, весь этот цикл в Приамурье пока наладить нельзя – это вопрос перспективы. Но можно привезти в регион замороженные эмбрионы и произвести их подсадку. Предполагается, что вскоре проект пройдет апробацию в Амурской области.