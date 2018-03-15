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сегодня, 15:15 2

«Открытое правительство» в Тамбовке: селу нужны чистая вода и спортзал

«Открытое правительство» в Тамбовке: селу нужны чистая вода и спортзал
Фото: правительство Амурской области

В Тамбовском районе Амурской области работало «Открытое правительство» во главе с губернатором. Одной из наболевших проблем в Тамбовке является качество водоснабжения.

По словам представителей министерства ЖКХ области, это действительно серьезная проблема, которая требует скорейшего решения. Жителям Тамбовки рассказали о ближайших планах: уже к лету 2018 года в селе пробурят глубокую скважину.

По словам министра здравоохранения области Андрея Субботина, существенных проблем в медицине в этом районе нет. Больница укомплектована кадрами на 100 %. Жители просят, чтобы в селе Лозовое появился зубной врач. Как сообщает правительство региона, в ближайшее время этот запрос выполнят.

Немало вопросов от граждан касалось спортивной сферы. В частности, речь шла о спортзале «Олимпик». В нем занимается молодежь, есть и кружок для пожилых людей. Но здание давно требует ремонта, на который необходимо более 10 миллионов рублей. Раньше в нем располагался магазин. Спортзал появился здесь по инициативе энтузиастов.

Глава области предложил инициативным гражданам вместе осмотреть это помещение. Туда также отправились министр спорта Юрий Кретов и министр финансов Татьяна Половайкина. Представители власти убедились, что ремонт действительно необходим.

«Я вижу, что здесь нужен ремонт, вскоре будет готова проектно-сметная документация. Вам необходимо помочь, поэтому мы рассмотрим возможности оказания поддержки», – сказал Александр Козлов.

Просмотров всего: 236

#жизнь #ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • galka

    galka
    57 минут назад

    Ещё бы ВСЕ денежки пошли по назначению- на ремонт Олимпика.

  • Братеев

    Братеев
    54 минуты назад

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