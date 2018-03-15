В конце марта суд рассмотрит дело экс-руководителя амурских судебных приставов

Алексея Гришина задержали летом 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», а также по части 1 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Как пояснили в амурском следственном управлении, бывший руководитель амурских судебных приставов, используя служебное положение, выписал премию около 12 000 одному из своих сотрудников. Затем он поручил сотруднику за счет этой премии приобрести для его личного пользования определенные предметы во Владивостоке.

«Другому сотруднику Гришин выписал материальную помощь в размере чуть больше 26 000 рублей. У него, как у руководителя территориального органа, есть полномочия на это. Но выписал эту материальную помощь он лицу, у которого не было оснований для ее получения. Полученные деньги сотрудник израсходовал по своему усмотрению», – рассказали в амурском следственном управлении.

В отношении обоих сотрудников было также возбуждены уголовные дела. В отношении сотрудника, получившего материальную помощь, дело возбуждено по части 5 статьи 33, части 3 статьи 160 «Пособничество в растрате» и части 4 и 5 статьи 33, части 3 статьи 160 «Подстрекательство и пособничество в растрате». В отношении получившего премию – по статье «Пособничество в растрате». Дела были объединены в одно производство и переданы в суд. Обвинительное заключение составило порядка 120 листов.