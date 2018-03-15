В Благовещенске уничтожили 25 килограммов санкционных груш

Фото: управление Россельхознадзора по Амурской области

В областном центре Приамурья в ходе проверки сотрудники областного управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявили санкционные груши. Согласно закону, они запрещены к ввозу в Россию.

Как сообщает ведомство, сотрудники которого провели проверку, на оптовой базе Благовещенска обнаружено около 25 килограммов свежих груш из Польши. Информация о стране была на упаковке с товаром. При этом сопроводительных и фитосанитарных документов на продукцию не было.

В соответствии с законодательством, такая продукция подлежит изъятию и уничтожению. Партию груш изъяли из оборота и уничтожили механическим способом.

Как сообщало Амур.инфо, груши, привезенные из Польши обнаружили 6 марта в Шимановске. Партию в 13 килограммов уничтожили.

В 2014 и 2015 годах в России были изданы указы «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Согласно положениям указов, к ввозу на территорию России запрещен перечень продукции, в том числе растительного происхождения.