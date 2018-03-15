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сегодня, 14:37 13

В Благовещенске уничтожили 25 килограммов санкционных груш

В Благовещенске уничтожили 25 килограммов санкционных груш
Фото: управление Россельхознадзора по Амурской области

В областном центре Приамурья в ходе проверки сотрудники областного управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявили санкционные груши. Согласно закону, они запрещены к ввозу в Россию.

Как сообщает ведомство, сотрудники которого провели проверку, на оптовой базе Благовещенска обнаружено около 25 килограммов свежих груш из Польши. Информация о стране была на упаковке с товаром. При этом сопроводительных и фитосанитарных документов на продукцию не было.

В соответствии с законодательством, такая продукция подлежит изъятию и уничтожению. Партию груш изъяли из оборота и уничтожили механическим способом.

Как сообщало Амур.инфо, груши, привезенные из Польши обнаружили 6 марта в Шимановске. Партию в 13 килограммов уничтожили.

В 2014 и 2015 годах в России были изданы указы «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Согласно положениям указов, к ввозу на территорию России запрещен перечень продукции, в том числе растительного происхождения.

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#закон #торговля

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    изверги! лучше бы раз уж не людям, то животным на ферму отдали!

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    насколько понимаю санкционные это те которые запрещены к ввозу. А разве нельзя было проверить их на фитосан.контроль и реализовать в доход государства?? а того кто ввозил запрещ. товар оштрафовать. Почему у нас все принято закапывать, даже то что можно проверить и употребить. Из принципов чтоли ?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    На ОПТОВОЙ базе 25 КИЛОГРАММ. Это что, киоск какой-то оптовкой себя посчитал?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    да это не на базе, скорее всего в торговой точке.

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    1 час назад

    Закон, есть ЗАКОН! А как Вы думали? Так, и никак иначе! Перед законом ВСЕРАВНЫ...

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    лучше бы отдали навальному

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    ну закону всЁравно хотите вы жрать или нет, удобно однако..

  • Tania888

    Tania888
    1 час назад

    дебилизм, лучше б бездомным раздали(

  • Local

    Local
    46 минут назад

    Это успех. Всего лишь год назад в особо циничной форме бульдозером задавили целых 5 кг. польских яблок

  • DimonS

    DimonS
    37 минут назад

    Local

    Это успех. Всего лишь год назад в особо циничной форме бульдозером задавили целых 5 кг. польских яблок



    Ну да. Купили у китов некондицию по 10 рублей и раздавили. А Польские сожрали сами.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    33 минуты назад

    А слабо в больнички на компот хотя бы...мудрецы-подлецы.

  • foxik62

    foxik62
    14 минут назад

    Вот весь путинский режим в действии. Сиротам всем миром собираем. А тут на соляру да вонь по каналам и в газетах больше потратили. И кто враг своей страны и россиян?

  • Циник

    Циник
    8 минут назад

    ПшёлТы

    А слабо в больнички на компот хотя бы...мудрецы-подлецы.



    что бы передохли... а то вздумали болеть...

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