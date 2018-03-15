Благовещенец будет выхаживать хищных птиц на дальневосточном гектаре

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Задумка создать что-то подобное у Дениса возникла давно, но подходящего места он найти не мог. Дальневосточный гектар мужчина оформил в 2016 году в Лозовом Тамбовского района. Только там он нашел подходящее по всем параметрам место: транспортная доступность, достаточно ровная территория с подведенным электричеством.

С тех пор по мере наличия финансов и свободного времени он готовит место для будущего птичьего питомника. По образованию Денис – биолог-охотовед, работал по специальности, а сейчас является старшим научным сотрудником отдела паразитологии Дальневосточного зонального научно-исследовательского ветеринарного института (ФГБНУ ДальЗНИВИ). Но орнитология и хищные птицы в частности, так и остались его хобби.

Ему уже удалось выходить и вернуть обратно в природу около ста пернатых.В 2017 году он спас четырех птенцов амурского кобчика, или маленького сокола. Все они выпали из гнезд: один в Белогорске и три в областном центре. Денис вырастил их, а затем отпустил. В том же году на базе одной из баз отдыха удалось вылечить тетеревятника.

«Очень часто попадаются раненые птицы в основном, конечно, по вине браконьеров. Бывают и другие причины: выпадают из гнезд, или в 2017 не удалось спасти одного тетеревятника. Он в городе гонялся за голубями, ударился об окно и с пятого этажа упал на землю. Получил очень серьезные травмы, сутки прожил и умер. Бывают такие случаи, что я уже кого-то выхаживаю, появляются новые птицы, а мне их просто некуда взять. Приходилось к другим людям обращаться за помощью. И когда будет специализированное место, будет гораздо проще», – рассказал Денис Иванов.

В основном птицам Денис помогает у себя дома: выручает то, что он живет на земле и есть помещения, которые можно приспособить под временное птичье пристанище. К концу лета 2018 года мужчина собирается поставить специальные вольеры на дальневосточном гектаре, чтобы начать принимать пернатых постояльцев. На первых порах вольеров будет 5. Затем в планах установить облёточник – клетку размером 20х20 метров.

«Туда можно будет выпускать слётков, которые уже на крыле, то есть летают хорошо, чтобы они там адаптировались и учились проявлять и оттачивать свои охотничьи инстинкты. Слётки – это те кто уже самостоятельно летают, но сами охотиться еще не могут», – объяснил орнитолог-любитель.

В развитие Денис Иванов уже вложил более 200 тысяч рублей, а нужно еще более 100 тысяч. В основном это собственные средства, но, по словам мужчины, ему помогают друзья и знакомые, очень поддерживает семья.

Привлекать в проект много людей Денис не собирается. Наоборот, он будет стараться минимизировать общение с людьми птиц, которые должны вернуться в естественную среду обитания. Мужчина говорит, что птица ни в коем случае не должна ассоциировать человека с едой. Это необходимо, чтобы пернатые не проникались к человеку большим доверием и в дальнейшем не подпускали его к себе в природе.

По словам Дениса, важно вовремя оказать хищным птицам помощь. Им нельзя голодать больше трех дней, иначе могут начаться необратимые последствия. От истощения они могут серьезно заболеть.

«В основном ко мне попадают обычные птицы, характерные для области. Но однажды пришлось выхаживать краснокнижную птицу – беркута в 2008 или 2009 году. Он сел на линию ЛЭП, и его поразило током: одна из лап потеряла хватательную функцию, и он не мог полноценно охотиться. Его нашли колхозники и передали в Муравьевский парк, а уже оттуда совместно с Росприроднадзором – мне. Содержание орла пришлось согласовывать через Москву, так как птица краснокнижная. Он был очень истощен, поэтому надо было поднять ему вес и восстановить моторику. Вес мы ему подняли примерно за месяц и выпустили там, где побольше пищи», – поделился воспоминанием Денис.

Выхаживание птиц – главное направление проекта. Но в будущем Денис планирует делать экскурсионные программы и знакомить школьников, а также туристов из Поднебесной с птицами, которые будут жить в вольерах, потому что по состоянию здоровья вернуться в природу они уже не смогут. Денис мечтает, что когда-нибудь его питомник на дальневосточном гектаре станет своего рода достопримечательностью региона.

Всего, по данным минимущества, с с 1 июня 2016 года – начала действия программы «Дальневосточный гектар» – поступило 8 003 заявления на получение земли. Заключено 4 534 договора на площадь 5 342 гектара. Еще 241 заявление находится на подписи у граждан. Львиная доля получающих землю – это жители Приамурья. 1 080 заявлений поступили от жителей других регионов страны. Большой популярностью амурская земля пользуется у жителей Москвы и Московской области и Краснодарского края. В последнее время в минимущества региона отмечают рост спроса со стороны дальневосточников.