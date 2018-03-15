Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:02 1

Пьяный пассажир поезда Тында – Кисловодск попытался дать взятку полицейскому

Пьяный пассажир поезда Тында – Кисловодск попытался дать взятку полицейскому
Фото: cnews.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении пассажира поезда № 97 сообщением Тында – Кисловодск. Мужчина, будучи нетрезвым, попытался дать взятку полицейскому, за это ему грозит реальное лишение свободы.

Инцидент произошел 2 марта. Мужчина в состоянии опьянения следовал поездом Тында – Кисловодск. Чтобы избежать снятия с рейса и привлечения к административной ответственности, он предложил сотруднику транспортной полиции, оформлявшему на него протокол, взятку в 1 тысячу рублей. Тот от получения взятки отказался.

Как сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчине могут грозить как крупный штраф, так и исправительные работы, ограничение и даже лишение свободы.

Просмотров всего: 327

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Мало дал, 10 тыр думаю мент бы взял...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Благовещенца будут судить за развратные действия в отношении девочки
Происшествия 1

Зола от соседей уничтожила в Тамбовке двухквартирный дом (фото)
Общество 13

Роскомнадзор объявил войну порносайтам в России
Происшествия 5

На подъезде к Благовещенску иномарка с «красивыми номерами» нарушила ПДД (видео)