Пьяный пассажир поезда Тында – Кисловодск попытался дать взятку полицейскому

Фото: cnews.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении пассажира поезда № 97 сообщением Тында – Кисловодск. Мужчина, будучи нетрезвым, попытался дать взятку полицейскому, за это ему грозит реальное лишение свободы.

Инцидент произошел 2 марта. Мужчина в состоянии опьянения следовал поездом Тында – Кисловодск. Чтобы избежать снятия с рейса и привлечения к административной ответственности, он предложил сотруднику транспортной полиции, оформлявшему на него протокол, взятку в 1 тысячу рублей. Тот от получения взятки отказался.

Как сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчине могут грозить как крупный штраф, так и исправительные работы, ограничение и даже лишение свободы.