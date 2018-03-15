На севере – до минус 32, на юге – до плюс 1: прогноз погоды в Приамурье на 16 марта

Фото: photo.i.ua

16 марта в Амурской области осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра составит 2-7, днем – с усилением до 12 метров в секунду. Температура ночью опустится до 17-22, в отдельных районах – до 27-32 градусов мороза.

Днем на улице будет минус 4-1, местами по северу – минус 8-13 градусов. В Благовещенске ночью малооблачно. Днем – небольшая облачность, без осадков. Ветер с юго-запада ночью будет дуть с силой 3-8, днем – 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 15-17, днем поднимется до плюс 1 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова