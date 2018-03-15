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сегодня, 13:29 2

Исследование: только 7 % амурчан не сталкивались с коррупцией

Исследование: только 7 % амурчан не сталкивались с коррупцией
Фото: rt-online.ru

Центр социальных инноваций «Черный куб» провел новое социологическое исследование на Дальнем Востоке. Цель состояла в том, чтобы выяснить, сколько жителей в регионах ДФО сталкивались с коррупцией. Исследование коснулось и Амурской области.

В опросе общественного мнения приняли участие 8 252 жителя Дальнего Востока из 9 регионов. Люди отвечали на вопросы специалистов в период с 19 февраля по 11 марта.

По данным исследования, не сталкивались с коррупцией лишь 6,7 % опрошенных. Подавляющая часть респондентов (58,1 %) отметили, что сталкивались с коррупцией не лично, то есть знают о ней «не понаслышке» от родных, друзей или знакомых. Тех, кто имеет такой личный негативный опыт, оказалось чуть больше трети – 35,2 %.

Выяснилось, что в наибольшей степени с коррупцией сталкивались жители Приморья и Сахалинской области. Количество респондентов, которые не сталкивались с коррупцией, в обоих субъектах не превысило двух процентов. В Приморье зафиксировано наибольшее количество людей в процентном выражении, которые сталкивались с коррупцией лично – 38,7 %. На Сахалине оказалось больше всего тех, кто реально знает о коррупции из уст своих знакомых или родственников – 67,1 %.

Самый низкий уровень проникновения коррупции специалисты выявили на Чукотке, в Магаданской и Еврейской автономной областях. Количество респондентов, которые не сталкивались с коррупцией, в этих регионах превысило показатель 15 %. Явными лидерами в этой группе стали северные регионы – Чукотка и Колыма. Опрошенных, кто лично сталкивался с коррупцией, в обоих регионах оказалось чуть больше четверти от общей массы, тех, кто сталкивался не лично – чуть меньше половины, а тех, кто не сталкивался – около 25 %.

Что касается Амурской области, то с коррупцией сталкивались лично 34,1 % опрошенных, сталкивались, но не лично – 58,1 %. Только 7,8 % амурчан-респондентов заявили, что не сталкивались с этой проблемой.

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#Дальний Восток #жизнь

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    По мнению 7% они никогда не сталкивались с коррупцией, а это наверное чиновники и прочие мздоимцы, ведь когда дают деньги это не коррупция, это благодарность. )))

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Сталкиваюсь постоянно, какого мента поганого увижу, все коррупционеры!!!

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