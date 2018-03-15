Программа жилья для молодых семей ДФО доказала свою эффективность

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В 2015-2017 годах в ДФО социальные выплаты для строительства или приобретения жилья были предоставлены 5,8 тысячи молодых семей. На это направлено 3,6 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

По его словам, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» показала свою эффективность. Благодаря ей 5,8 тысячи молодых семей за последние три года улучшили жилищные условия. На эти цели из регионального и федерального бюджетов выделили 3,6 миллиарда рублей. Учитывая это, объемы софинансирования данной программы в рамках федерального бюджета необходимо увеличивать.

«Мы понимаем, что для поддержки молодых семей необходимо выполнений двух условий. Первое – хорошая высокооплачиваемая интересная работа. Второе – жилье. По этим ключевым направлениям ведется работа. Программа поддержки молодых семей – хорошее подспорье в реализации демографическое политики на Дальнем Востоке», – подчеркнул Сергей Качаев.

Выплаты предоставляются за счет средств региональных и местных бюджетов, а также субсидии федерального бюджета. По словам замглавы Минвостокразвития России, заявок на участие в данной программе приблизительно в два раза выше, чем тех, кто получает поддержку.

«Существует очередь на получение этой социальной выплаты. Для ликвидации уже существующей очереди потребуется около двух-трех лет при увеличении финансирования где-то в два раза», – пояснил он.

Выплаты, размер которых колеблется от 800 тысяч рублей до 1 миллиона, можно направить на приобретение и строительство жилья. Ими можно оплатить первоначальный взнос в жилищный кооператив, ипотеку или проценты по кредиту, который получила семья на покупку жилья. Размер компенсации составляет от 30 до 60 процентов от расчетной стоимости жилья в зависимости от региона.

«Все зависит от стоимости жилья. Она существенно дифференцируется от города к городу. На Чукотке средняя стоимость составляет около 118 тысяч рублей за один квадратный метр, а в Еврейской автономной области – около 40-45 тысяч рублей. От этого зависит и размер социальной поддержки», – сказал Сергей Качаев.

Как пояснил замминистра, активней всего программа реализуется в Республике Саха (Якутия).