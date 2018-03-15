Зола от соседей уничтожила в Тамбовке двухквартирный дом (фото)

В селе Тамбовка пожар почти полностью уничтожил двухквартирный жилой дом. Жильцы одной половины – пенсионерка 1931 года рождения и ее взрослый сын 1961 года рождения – погибли. Жильцы другой остались без жилья и просят помочь им в восстановлении дома.

Возгорание произошло в ночь с 9 на 10 марта. В справке, выданной тамбовским отделением главного управления МЧС России по Амурской области, говорится, что причиной стала высыпаннная пожилой соседкой зола на веранде. И она, и ее взрослый сын погибли в пожаре. Огонь уничтожил и вторую часть дома.

«Мама позвонила мне во втором часу ночи. Она проснулась от треска шифера, у соседей уже горела веранда. Мама сразу всех разбудила, у нее мой сын 7-летний ночевал. Еще в доме были мой отец и брат-инвалид. Они сразу выскочили на улицу, успели вынести только документы и нижнее белье. Папе 56 лет, у него в сердце стоят батарейки, и он каждые полгода ездит их меняет. Маме 52 года, у нее ноги больные, брат-инвалид. Работаем только я и папа, но у меня еще ипотека за однокомнатную квартиру, так что собственными силами мы, конечно, не справимся», – рассказала жительница Тамбовки Евгения Крот.

Сейчас родители девушки живут в маленькой бане с земляным полом, застеленным досками. Но перебраться к дочери сельчане не могут – надо следить за хозяйством. Восстановить жилье – стены, крышу, окна и двери – семья надеется до следующей зимы. Дальше, говорят, будут потихоньку обживаться самостоятельно.

Посильную помощь вещами и деньгами сразу после ЧП оказали односельчане. В местной администрации помогли оформить документы на получение единовременной материальной помощи. По словам дочери погорельцев, речь идет о нескольких десятках тысяч рублей – их пока не выплатили. Но и этих средств на восстановление дома не хватит.

Предъявить материальные претензии соседям невозможно – хозяйка погибла, а ее дочери, про словам Евгении Крот, не собираются вступать в наследство.

Те, кто хочет помочь семье, пострадавшей от пожара, могут перечислить средства на карту дочери: 639002039003378891 (получатель Евгения К.) Также к карте привязан номер телефона Евгении: 8-909-811-1525.

Предложить помощь можно по телефону хозяйке сгоревшего дома Демьяненко Татьяне Анатольевне: 8-961-953-5961.