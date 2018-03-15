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В праздник Албазинской иконы в Благовещенск приедут дальневосточные архиереи

В праздник Албазинской иконы в Благовещенск приедут дальневосточные архиереи

22 марта в день чествования Албазинской иконы Божией Матери в Благовещенском кафедральном соборе совершат богослужение дальневосточные архиереи. В город приедут митрополит Читинский и Петровско-Забайкальский Димитрий, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, епископ Амурский и Чегдомынский Николай.

Начало божественной литургии, в которой примет участие архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан, в 9 часов утра.

По ее окончании состоится традиционный крестный ход с Албазинской иконой по маршруту: кафедральный собор – улица Комсомольская – улица Ленина – площадь Победы – улица Краснофлотская – переулок Уралова – улица Ленина – улица Комсомольская – кафедральный собор. Ориентировочное начало молитвенного шествия – 11:00.

«В середине пути у Триумфальной арки перед чудотворной Албазинской иконой будет отслужен молебен о процветании Амурского края и Благовещенска, об их экономическом и культурном благополучии», – говорится на сайте Благовещенской епархии.

В крестном ходе примут участие духовенство и прихожане всех храмов региона, монашествующие амурских монастырей, общественные организации и официальные лица. Присоединиться к нему приглашают всех амурчан.

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#праздники #религия

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