Роскомнадзор объявил войну порносайтам в России

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Роскомнадзор закрыл доступ к нескольким десяткам порноресурсов. В их числе сервисы для трансляций эротического контента.

«Лента.ру», ссылаясь на данные «Роскомсвободы», пишет, что 12 марта оказались недоступны восемь ресурсов, 13 марта – еще семь. Все 15 сайтов заблокированы по решению Кировского районного суда Ярославля от 2 октября 2017 года. Всего, в соответствии с этим решением, на территории России была ограничена деятельность 26 сайтов. Большинство их них – русскоязычные. Попали в реестр и Streamate и Bongacams – крупнейшие ресурсы для трансляции порнографии.

На подобных сайтах работают так называемые вебкам-модели: девушки общаются со зрителями по видеосвязи и зарабатывают на приватных беседах с гостями.

В апреле 2017 года Роскомнадзор разблокировал такие популярные порноресурсы, как xHamster и PornHub.