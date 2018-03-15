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сегодня, 11:20 8

Роскомнадзор объявил войну порносайтам в России

Роскомнадзор объявил войну порносайтам в России
Фото: ura.news

Роскомнадзор закрыл доступ к нескольким десяткам порноресурсов. В их числе сервисы для трансляций эротического контента.

«Лента.ру», ссылаясь на данные «Роскомсвободы», пишет, что 12 марта оказались недоступны восемь ресурсов, 13 марта – еще семь. Все 15 сайтов заблокированы по решению Кировского районного суда Ярославля от 2 октября 2017 года. Всего, в соответствии с этим решением, на территории России была ограничена деятельность 26 сайтов. Большинство их них – русскоязычные. Попали в реестр и Streamate и Bongacams – крупнейшие ресурсы для трансляции порнографии.

На подобных сайтах работают так называемые вебкам-модели: девушки общаются со зрителями по видеосвязи и зарабатывают на приватных беседах с гостями.

В апреле 2017 года Роскомнадзор разблокировал такие популярные порноресурсы, как xHamster и PornHub.

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#закон #интернет #происшествия

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Да войну то можно объявить будет ли победа, пока есть в человеке эта потребность, то победа здесь просто миф.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Рождаемость им нужна) И/или "омолаживающие" стволовые клетки из эмбриональных тканей). А молодёжь обленилась - пофапает, пошликает и никаких тебе молодильных яблок, никаких солдат, никаких холопов.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    запреты интернета роскомнадзором выглядят примерно так:

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ну не совсем так, щас за фап через ТОР припишут экстремизм и аля-улю.

  • троль здесь

    троль здесь
    49 минут назад

    паразитам заняться нечем,запретить интернет проще, чем выиграть войну с порносайтами

  • vertex

    vertex
    45 минут назад

    троль здесь

    паразитам заняться нечем,запретить интернет проще, чем выиграть войну с порносайтами



    Видимо им самим не хватает, по привычке жадности)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    30 минут назад

    Кто управляет Кировским районным судом Ярославля?

    Ааа...

    1. Председатель суда Груздева Оксана Викторовна

    2. Заместитель председателя суда Бабикова Ирина Николаевна

  • PAM

    PAM
    12 минут назад

    Интересная новость, однако не понятно, почему не указали сайт Чатрубейт? Ярославский прокурор его тоже посчитал запрещенным. Как так ниточка вяжется. Все помните Настю Рыбку? В Тайланде ее задержали за якобы секс тренинги. На самом деле она деньги забаратывала на Чатрубейте и засветилась в гостинице Тайланда. Много ума не недо было ее найти - достаточно зайти на порносайт. Интересные у нас коррупционеры, сидят в интернетах и смотрят за людьми, вместо того, чтобы по миру за ними бегать. Вот и думаешь о том, что в стране работает старая еврейская пословица - "Ни себе ни людям". Все для упырей.

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