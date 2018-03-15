Губернатор Приамурья заложил кирпич в пристройку благовещенской школы

«Буквально через полтора года, здесь, где мы сейчас стоим, будут идти на уроки учителя: давать нашим детям новые, интересные знания о мире. Здесь будут спешить на уроки более пятисот учеников, а на переменах – бегать по коридорам, веселиться, дружить. Сегодня мы стоим у основы здания школы. У основы знаний. У основы будущих побед. Ведь без побед в школьные годы – никуда. Заработать "пятёрку" – победа. Выиграть соревнования – победа. Сдать экзамены – победа. Победой для нас, взрослых, стало и строительство нового корпуса. Я уверен, впереди нас ждёт ещё много таких побед. Например, в Свободном будет строиться новая школа на 528 мест. Желаю всем больше побед», – отметил губернатор.

На время забивки свай ученики занимались в других школах города. Сдать здание на 528 мест в эксплуатацию строители должны в 2019 году. Пристройка к 22-й школе возводится в рамках федеральной программы, по условиям которой 80 % затрат на стройку выделяет федеральный бюджет, оставшиеся 20 % – местный.

Приамурье защитило свой проект в Министерстве образования РФ, гарантировав необходимое финансирование. В последний раз школа в Благовещенске строилась 15 лет назад, сообщает областное правительство.