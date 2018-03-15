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сегодня, 11:21 18

Губернатор Приамурья заложил кирпич в пристройку благовещенской школы

Губернатор Приамурья заложил кирпич в пристройку благовещенской школы

15 марта губернатор Амурской области заложил памятный кирпич в основание пристройки благовещенской школы № 22. Активная фаза строительства началась в октябре 2017 года. За это время строители завершили первый этап работ и приступили к кирпичной кладке первого этажа.

«Буквально через полтора года, здесь, где мы сейчас стоим, будут идти на уроки учителя: давать нашим детям новые, интересные знания о мире. Здесь будут спешить на уроки более пятисот учеников, а на переменах – бегать по коридорам, веселиться, дружить. Сегодня мы стоим у основы здания школы. У основы знаний. У основы будущих побед. Ведь без побед в школьные годы – никуда. Заработать "пятёрку" – победа. Выиграть соревнования – победа. Сдать экзамены – победа. Победой для нас, взрослых, стало и строительство нового корпуса. Я уверен, впереди нас ждёт ещё много таких побед. Например, в Свободном будет строиться новая школа на 528 мест. Желаю всем больше побед», – отметил губернатор.

На время забивки свай ученики занимались в других школах города. Сдать здание на 528 мест в эксплуатацию строители должны в 2019 году. Пристройка к 22-й школе возводится в рамках федеральной программы, по условиям которой 80 % затрат на стройку выделяет федеральный бюджет, оставшиеся 20 % – местный.

Приамурье защитило свой проект в Министерстве образования РФ, гарантировав необходимое финансирование. В последний раз школа в Благовещенске строилась 15 лет назад, сообщает областное правительство.

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#губернатор #строительство #школа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    с сказали что в октябре сдали

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Братеев

    с сказали что в октябре сдали



    Ну, дык, тогда губернаторского кирпича не было, а сейчас вспомнили и по-новой класть стали

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    чудеса

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Я так понимаю всякие пристройки и надстройки - это когда денег на капитальное опять нету?

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Забор уже открыли торжественно на месте строительства Амурского НПЗ! И где завод? Где строительство?

  • Братеев

    Братеев
    31 минута назад

    чего только не сделаешь перед выборами

  • vertex

    vertex
    18 минут назад

    Братеев

    чего только не сделаешь перед выборами



    Тем более на федеральное бабло.

  • Трытата

    Трытата
    12 минут назад

    район расстраивается, мест в школе не хватает, хорошее мероприятие!

  • Eweweb

    Eweweb
    12 минут назад

    Слушайте, как же все эти нытики уже осточертели. Строят школу плохо, не строят, плохо. Да блокируйте вы этих флудеров

  • Gangstarr

    Gangstarr
    10 минут назад

    Слабо новые школы строить?

  • vertex

    vertex
    9 минут назад

    Лучше пристебаев при администрации блокируйте, хоть деньги налогоплательщиков проедать не будут своим троллизмом подпарнокопытным.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    8 минут назад

    vertexЛучше пристебаев при администрации блокируйте, хоть деньги налогоплательщиков проедать не будут своим троллизмом подпарнокопытным.


    Ладно бы они хоть как то остроумно писали, а то такой примитив шпарят

  • oenesterov

    oenesterov
    7 минут назад

    Eweweb

    Слушайте, как же все эти нытики уже осточертели. Строят школу плохо, не строят, плохо. Да блокируйте вы этих флудеров



    так эти сопли-слезы здесь на форуме 90% трафика делают, кто ж их заблокирует?



  • oenesterov

    oenesterov
    7 минут назад

    Братеев

    с сказали что в октябре сдали



    так дай ссылочку где такое написано



  • домовенок

    домовенок
    6 минут назад

    Сколько читаю их "перлы" - все однотипные, убогие и даже смешные. Даже жаль их - стараются люди за корочку хлеба с барского стола

  • PAM

    PAM
    5 минут назад



    Мне кажется, что если эту грядку сократить, то за год можно новую школу построить на съэкономленные деньги.

  • странаворов

    странаворов
    5 минут назад

    А почему часы не кинул в цемент, как папа делает? На счет лозунга на кирпиче тоже провал. Знание - основа! У второго папы хотя бы три слова - Амурская область - спортивная. Без фантазии в освоении бюджета тяжеловато может быть.

  • PAM

    PAM
    1 минута назад

    странаворов

    А почему часы не кинул в цемент, как папа делает? На счет лозунга на кирпиче тоже провал. Знание - основа! У второго папы хотя бы три слова - Амурская область - спортивная. Без фантазии в освоении бюджета тяжеловато может быть.



    Да ты на фото посмотри. У многих нет рукавичек и перчаток. Руки в карманах тому подтверждение. Какие тогда могут быть часы, если все деньги на офшоры и Мальту вкладываются???!!!

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