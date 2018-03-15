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сегодня, 11:01 3

На подъезде к Благовещенску иномарка с «красивыми номерами» нарушила ПДД (видео)

На подъезде к Благовещенску иномарка с «красивыми номерами» нарушила ПДД (видео)

Житель Приамурья поделился с редакцией Амур.инфо записью с автомобильного видеорегистратора, на которой запечатлен нарушитель ПДД. Со слов мужчины, видео снято утром 15 марта на подъезде к Благовещенску. Водитель сначала подрезал автора съемки, а затем проигнорировал требование дорожного знака.

Сначала автомобиль с «красивым номером» выехал на обгон на встречную полосу прямо перед двигающимся во встречном направлении большегрузом. Затем, возвращаясь на свою полосу, подрезал автора видеозаписи. А после водитель нарушил ПДД, выйдя на обгон там, где это запрещено.

На кадрах видно, как иномарка проезжает знак «Обгон запрещен» и сразу же выезжает на «встречку», пересекая сплошную линию.

Просмотров всего: 1268

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • помпусик

    помпусик
    2 часа назад

    автору тоже 1500 рублей за движение по обочине

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Многие вынуждены двигаться по обочине из-за таких дебилов, летящих прямо в лоб!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    KatsМногие вынуждены двигаться по обочине из-за таких дебилов, летящих прямо в лоб!


    Иногда жалею, что не за рулём автомобиля "Урал". Хрен бы я тогда на обочину уходил. Сшибал бы каждого из этих дебилов, а их на этом участке достаточно.

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