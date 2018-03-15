На подъезде к Благовещенску иномарка с «красивыми номерами» нарушила ПДД (видео)

Житель Приамурья поделился с редакцией Амур.инфо записью с автомобильного видеорегистратора, на которой запечатлен нарушитель ПДД. Со слов мужчины, видео снято утром 15 марта на подъезде к Благовещенску. Водитель сначала подрезал автора съемки, а затем проигнорировал требование дорожного знака.

Сначала автомобиль с «красивым номером» выехал на обгон на встречную полосу прямо перед двигающимся во встречном направлении большегрузом. Затем, возвращаясь на свою полосу, подрезал автора видеозаписи. А после водитель нарушил ПДД, выйдя на обгон там, где это запрещено.

На кадрах видно, как иномарка проезжает знак «Обгон запрещен» и сразу же выезжает на «встречку», пересекая сплошную линию.