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сегодня, 10:48 4

Российские дороги станут разноцветными

Российские дороги станут разноцветными
Фото: www.e1.ru

С 1 июня в России вступают дорожные нововведения, утвержденные Росстандартом. На дорогах, кроме разметки белого цвета, появятся желтая и синяя. Желтым цветом обозначат зоны, где запрещен обгон, синим – полосы движения на перекрестках и парковочные зоны.

Появятся новые обозначения и на асфальте. Это разметка типа «вафельница» – зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке, и знак станции зарядки электромобилей, сообщает «Московский комсомолец».

Стандартом впервые предусмотрена и стрелка, обозначающая зону разворота,— в старом ГОСТе ее не было, были только стрелки поворотные.

Как пишет «Коммерсант», разработчики нового стандарта считают, что сделали разметку максимально удобной для участников движения. Разметка желтого цвета, пояснили они, позволяет «улучшить ее видимость», особенно в регионах, где обильно выпадает снег. Синяя разметка будет применяться для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила применения закрепит в новой редакции другого ГОСТа, который сейчас также перерабатывается.

Ранее сообщалось, что в России также появятся несколько десятков новых дорожных знаков, которые будут предупреждать о глухих пешеходах, выделенной трамвайной полосе и диагональном пешеходном переходе.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • full

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    1 час назад

    Значит, теперь и краску можно будет пилить?

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Предлагаю еще красным цветом на дороге обводить колдобины и ухабы.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    ЛГБТ?

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Лучше сразу написать - обгон запрещен и т.д. водители не могут знаки запомнить, а им тут предлагают еще и цвет краски запомнить. Лучше уж сразу написать и все!

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