Российские дороги станут разноцветными

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С 1 июня в России вступают дорожные нововведения, утвержденные Росстандартом. На дорогах, кроме разметки белого цвета, появятся желтая и синяя. Желтым цветом обозначат зоны, где запрещен обгон, синим – полосы движения на перекрестках и парковочные зоны.

Появятся новые обозначения и на асфальте. Это разметка типа «вафельница» – зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке, и знак станции зарядки электромобилей, сообщает «Московский комсомолец».

Стандартом впервые предусмотрена и стрелка, обозначающая зону разворота,— в старом ГОСТе ее не было, были только стрелки поворотные.

Как пишет «Коммерсант», разработчики нового стандарта считают, что сделали разметку максимально удобной для участников движения. Разметка желтого цвета, пояснили они, позволяет «улучшить ее видимость», особенно в регионах, где обильно выпадает снег. Синяя разметка будет применяться для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила применения закрепит в новой редакции другого ГОСТа, который сейчас также перерабатывается.

Ранее сообщалось, что в России также появятся несколько десятков новых дорожных знаков, которые будут предупреждать о глухих пешеходах, выделенной трамвайной полосе и диагональном пешеходном переходе.