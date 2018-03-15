В день выборов проблемы с видеонаблюдением в Приамурье решат спецбригады

Фото: amur.izbirkom.ru

В избирательной комиссии Амурской области прошло селекторное совещание с председателями территориальных ведомств. Прозвучало, что завершился предвыборный поквартирный обход избирателей, а в день выборов будут дежурить бригады на случай проблем с видеонаблюдением на участках.

Технический директор филиала компании «Ростелеком» Гаврил Балдескул, рассказал, что в Благовещенске и других населенных пунктах будут работать дежурные бригады, которые уладят все возникающие проблемы с видеонаблюдением.

На совещании отметили, что в целом подготовка к выборам идет по плану. Более 30 тысяч человек воспользовались возможностью выбрать участок не по прописке. Больше всего заявлений об этом поступило в участковые избирательные комиссии – 17 860. 4 973 заявления подавались в многофункциональные центры, 3 983 – в территориальные комиссии, 4 561 – через единый портал госуслуг. Последний день подачи заявлений на голосование по месту нахождения был 12 марта.

В этот же день – 12 марта – завершился поквартирный обход избирателей. Достучаться удалось более чем до 80 % из них.

«Поквартирный обход проводился членами участковых избирательных комиссий. За исключением города Благовещенска обходили все квартиры: разъясняли порядок голосования, порядок включения в списки избирателей, дату, время и место голосования. По Благовещенску охватывали людей возрастной категории 70+ и 80+, плюс новостройки. Акцент был сделан на все организации и предприятия – это газеты, листовки. Плюс приглашения по всем квартирам должны разноситься. Охват 100 всех избирателей, которые проживают на территории Амурской области», – рассказали в облизбиркоме Амурской области.

В Приамурье продолжается досрочное голосование, которое завершится 17 марта. Кроме того, в области начали принимать специальные заявления от тех, кто включен в список избирателей и живет по месту прописки, но по непредвиденным обстоятельствам 18 марта должен быть в другом месте. Такой бланк можно оформить до 14:00 17 марта, обратившись в участковую комиссию по месту регистрации.

До 14:00 18 марта можно обратиться в свою избирательную комиссию, если по состоянию здоровья необходимо проголосовать на дому. В этом случае принимаются не только письменные, но и устные заявления.

В день выборов в Амурской области откроется 750 избирательных участков, 99 из них – в Благовещенске. Номер телефона участковой избирательной комиссии указан на листовках, которые разносят по квартирам.