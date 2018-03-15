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сегодня, 10:29 1

Амурчане не спешат отчитываться налоговой о доходах в 2017 году

Амурчане не спешат отчитываться налоговой о доходах в 2017 году
Фото: man161.ru

Жители Амурской области не торопятся предоставлять декларации о доходах. До 30 апреля все, кто продал жилье или сдавал его в аренду, занимался репетиторством или получал дорогие подарки, должны сообщить об этом в налоговую службу.

С начала текущего года в налоговые органы Приамурья поступило около 14 000 деклараций о доходах. Большая их часть (почти 42 %) принята от граждан, которые заявили право на налоговый вычет в связи с покупкой жилья, платным лечением или обучением. И только 2 300 амурчан из числа обязанных отчитались перед государством о полученных доходах. Ожидается, что не позднее 30 апреля предоставят еще около 21 000 деклараций.

Отчитаться о доходах за 2017 год необходимо физическим лицам, которые продали имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения, имели доход от сдачи квартир, получили дорогие подарки, выигрыши, занимались репетиторством и так далее.

Представить декларацию можно лично, через представителя (по доверенности), по почте и в электронном виде (при наличии квалифицированной электронной подписи) с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Специальная программа для заполнения налоговой декларации по доходам 2017 года доступна на сайте ФНС России nalog.ru.

Зарегистрированные пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы по заполнению.

Доступ к Личному кабинету осуществляется одним из трех способов: с помощью логина и пароля, выданного в любой налоговой инспекции; ключа электронной подписи/универсальной электронной карты; реквизитов доступа на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

Пользователь ЕПГУ может получить доступ к сервису без посещения налоговой инспекции при условии, что он ранее обращался лично для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации: отделение ФГУ «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», другие уполномоченные организации.

Непредставление налоговой декларации по НДФЛ влечет взыскание штрафа в размере 5 % от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % от указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

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#налоги

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    3 минуты назад

    и ключ от квартиры где телки визжат

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