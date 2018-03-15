АТБ вышел из уставного капитала компании Petropavlovsk

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Ранее по данному пакету акций АТБ заключал опцион с кипрской компанией Vailaski Holding Ltd, представляющей интересы основателей Petropavlovsk Павла Масловского, Питера Хамбро и Андрея Вдовина. Тем не менее в конце 2017 года основатели компании не выкупили пакет. В результате АТБ намерен продать свои акции сторонним покупателям.

Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината – «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын».

По итогам 2017 года компания увеличила производство золота на 9,8 % – до 439,6 тысячи унций (13,7 тонны), в текущем году ожидается производство 420-460 тысяч унций золота, пишет агентство «Прайм».

АТБ — один из крупнейших региональных банков Сибири и Дальнего Востока, представлен в 19 регионах России. По данным РИА «Рейтинг», банк на 1 января занимал 60-е место в РФ с активами в 128,2 миллиарда рублей. АТБ принадлежит совладельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину (22,5 % акций), сыну экс-сенатора Павла Масловского Алексею (22,5 %) и сооснователю золотодобывающей компании Petropavlovsk Питеру Хамбро (22,5 %).

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в июне 2017 года «Ренова», которая владеет 22,34 % акций, вместе с фондами Sothic и M&G (15,66 %) сместили Хамбро с поста главы совета директоров компании, который бизнесмен занимал 23 года, и ввели в совет своих кандидатов. Они заняли четыре из шести мест. А через месяц, летом 2017 года, главный исполнительный директор и сооснователь предприятия Павел Масловский уволился. Уже в декабре 2017 года «Ренова» продала свою долю в Petropavlovsk – более 22 %.