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сегодня, 10:06 0

Китайским братьям грозит лишение свободы за лов рыбы в Амуре

Китайским братьям грозит лишение свободы за лов рыбы в Амуре

В Благовещенске будут судить двух граждан Китая. Братьев-рыбаков обвиняют в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации.

Как установило следствие, 28 сентября 2017 года братья из уезда Цзяинь провинции Хэйлунцзян отправились ловить рыбу и на моторной лодке незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации. Она проходит по линии главного фарватера реки Амур.

Лодка вошла в российскую часть вод на территории Калининской сельской администрации Михайловского района и остановилась в 10 метрах от российского острова Таловая отмель. Рыбаки начали сплав сетей – тут их и задержали пограничники.

На время расследования китайских граждан заключили под стражу. Рассматривать их дело будет Михайловский районный суд. За совершение преступления иностранцам грозит до шести лет лишения свободы.

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#Китай #происшествия #суды

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